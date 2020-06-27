戰狼沒有來 中國小粉紅的幻滅回家路

中國為防範境內疫情，嚴格限制外來航班，許多僑民與留學生回不了家。有留學生坦言自己以前是滿心愛國主義的「小粉紅」，但當「我愛的國家不想讓我回來」，他的心情愈來愈複雜。

紐約時報報導，在美國中西部一所大學就讀的中國劉姓留學生，因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）流行受困外國，航班愈來愈少也愈來愈貴。

中國政府擔心像他這樣的人會攜帶病毒回國，因此限制了國際航班，並告知僑民留在當地。中國網路上充斥不友善的言論，有人說，這些海外僑民、留學生會破壞中國防疫的成果。

這名21歲的中國留學生過去一直認為自己是個愛國者。在中國的國慶日，他哽咽著觀看了閱兵儀式；他看電影「戰狼2」看出雞皮疙瘩；當中國在網上受到攻擊時，他和眾多中國留學生一樣，出言捍衛國家；談到香港反送中運動時，他認為那是分裂中國的企圖，加以譴責。

4月初，他花900美元買了一張達美航空6月飛往上海的機票。後來，因為中國當局限制美國航空公司，達美航空的航班被取消。最後，他輾轉訂到了一張2500美元、從洛杉磯飛到韓國首爾的票，那裡距離他的家鄉中國廈門還有370英里的路程。

他有朋友花1萬美元，買到了一張經濟艙座位，但在滯留海外的留學生圈子裡，能買到機票已經是很幸運的事。

「我是真正的小粉紅」他說，但現在當個人利益因國家利益被犧牲時，他的心情變得複雜。他在中國社交平台微博寫道：「我愛的國家不想讓我回來」，他也在受訪時表示，覺得自己像是「被人狠狠揍了一頓」。

另一名冷姓中國學生，是阿拉巴馬州一間大學的大三交換生，她已經完成了學業，但很難買到回家的機票，她在微博上說，她真心愛國，也反對過那些膽敢抹黑中國的人。但由於政府的限制，她已經歷過4次航班取消，感到很沮喪。

中國的航空公司有飛往海外的航班，但承載能力有限。許多中國學生在中國航空監管部門的官方微博上發出請求，並抗議航班的取消和昂貴的票價。

目前還不清楚有多少人陷於類似的困境。截至4月2日，共有140多萬名中國留學生生活在國外，其中近1/3在美國。

報導說，這些學生多成長於中國改革開放時代，他們在嚴格的審查制度和日益強勢的愛國主義宣傳中長大，像「戰狼2」這樣的電影激勵了許許多多的中國年輕人。

「戰狼2」片尾，中國解放軍主角在非洲異常英勇地救出同胞，並在車上揮舞五星旗，最後畫面結束於一本中國護照與一段話：「中華人民共和國公民，當你在海外遭遇危險，不要放棄！請記住，在你身後，有一個強大的祖國！」

現在對許多中國留學生來說，這句話有點諷刺。一名在日本的中國學生在微博上寫道：「真實的世界裡，沒有戰狼來救我」。