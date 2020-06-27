越南表姐想嫁來台灣？ 新住民網紅臉書刊婚媒廣告遭移民署重罰

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）移民署高雄市專勤隊近期網路巡邏發現，有不法人士利用臉書、部落格等網路平台，以暗示文字、外國女性圖片或甜美相親照等，張貼跨國(境)婚姻媒合廣告，吸引許多網友熱議回應。

高雄市專勤隊進一步後搜查發現，有則廣告竟然是越南籍女性網紅(化名珍珍)所張貼，珍珍因為在臉書婚友社團刊登文章表示越南籍表姐想要結婚來臺，遭高雄市專勤隊蒐證查獲，慘遭開罰。

移民署表示，移民法明定跨國(境)婚姻媒合不得刊登廣告，仍有些不法人士想投機取巧，試圖從境外、以暗示文字及圖片或以各種方式在網路平臺上刊登，意圖規避查緝。

高雄市專勤隊表示，日前發現一對網紅夫妻檔，因妻子珍珍長相甜美，平時在網路直播販賣商品，吸引不少網友追蹤。珍珍遂在臉書婚友社團中張貼跨國婚姻媒合廣告訊息，表示自己越南籍表姐希望遇到有緣人結婚來臺。

珍珍的先生還協助在婚友社團中當起「小編」，細心回應網友有關婚姻媒合的留言，兩人一搭一唱的舉動引起網友熱議。

移民署高雄市專勤隊表示，珍珍的先生早在今年初就同樣因張貼跨國婚媒廣告被查獲罰款，這次轉當妻子貼文的小編回應留言，最終2人還是難逃專勤隊幹員的法眼，一併遭到蒐證調查。

高雄市專勤隊隊長趙志成提醒有異國婚姻需求的民眾，切勿輕易相信網路廣告，同時呼籲提供婚媒服務者，切勿以身試法，一旦查獲刊登不法婚媒廣告，最高可處新臺幣50萬元罰鍰。

網紅珍珍在臉書婚友社團中張貼跨國婚姻媒合廣告訊息。（圖/ 移民署高雄市專勤隊）

網紅珍珍在臉書張貼違法婚媒廣告，留言引起網友熱烈回應，先生當起小編回應。（圖/ 移民署高雄市專勤隊）