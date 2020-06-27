抗疫成功！世衛宣布剛果伊波拉疫情結束

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）在新冠肺炎肆虐全球的當下，剛果民主共和國也在同時對抗著該國最嚴重的伊波拉疫情，在爆發兩年後，該國疫情最嚴重的東北部地區終於沒有再出現新的病例，世衛組織(WHO)正式宣佈這個地方性的疫情爆發結束。

剛果民主共和國曾數度面對伊波拉的威脅，該病毒最早在1976年被科學家所發現，近幾年內，2014年與2016年間的第一次爆發共有1.4萬人喪生，2018年開始的第二段疫情，則有2,280人死亡。由於對醫療人員和政府的不信任感在疫區蔓延，讓抑制該區的病毒擴散變得十分困難。

剛果民主共和國的衛生部長Eteni Longondo指出，對抗伊波拉的過程是該國歷史上最長、最複雜也最致命的疫情，由於患者範圍分布在長達1,200公里的三省伊圖利省(Ituri)、北基伍省(North Kivu)與南基伍(South Kivu)間，有效追蹤並進行控制是很大的一個挑戰。

世衛組織的地區負責人Matshidiso Moeti則感謝各方合作，他並樂觀地表示，這個地區伊波拉的控制成功，代表著眾人團結一心與科學的力量，終究化不可能為可能，在醫療人員的努力之下，也成功避免疫情延燒到鄰國。

然而，現在就開始高興或許有點言之過早。

東北部的疫情雖然獲得控制，已經47天沒有再出現新的病例，不過剛果民主共和國的幅員遼闊，領土大小幾乎與歐陸的西歐地區相當，該國的西北部在本(6)月1日發現新的病毒株，並已經造成13人喪生，除此之外，由於伊波拉的病毒已經存在於許多野生動物體內，完全根除仍顯困難。