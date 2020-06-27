塑膠微粒無孔不入 蔬果中竟現蹤

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）自從發現全球各地的水體中都出現肉眼不可視的塑膠微粒後，後續研究證實了這種粒子無孔不入，無論是在海洋中、雨水中，甚至是遠離人煙的冰山上，都發現了蹤跡。如今，塑膠粒子已經侵入了我們日常的飲食中，進一步升高了對健康的疑慮。

一篇發佈在《環境研究》(Environment Research)期刊上的新研究發現，萵苣、花椰菜、馬鈴薯、與梨子等蔬果中也發現了塑膠微粒，其中蘋果和紅蘿蔔的含量又更高，而且，蔬果很可能只是依循著最基本的水循環，就攝取到了這些微粒。

這個義大利的研究團隊指出，海洋中的塑膠粒子隨著水分蒸發進入雲中，然後再因為降水回到地面，再被植物的根部所吸收，又因為果樹通常因為可以多次採收、存活較久，且紮根較深，導致水果內的塑膠微粒比蔬菜中多，不過，現階段這些蔬果中的塑膠粒子仍沒有比瓶裝水多。

環保組織「塑膠湯基金會」(Plastic Soup Foundation)的創辦人Maria Westerbos說，多年前人類就已經知道甲殼類動物和魚類等海生動物中有塑膠粒子，不過蔬果內也有倒是頭一次，而這就代表著任何攝取這些蔬菜水果的生物也會受到影響，未來更可能進入我們吃的肉類和奶製品中。

然而，雖然不斷在新的地方發現塑膠粒子，人類仍不知道這些粒子對我們的健康會產生什麼樣的影響，而未知的危機總是最令人憂心。