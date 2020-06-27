【武漢肺炎】巴基斯坦疫情嚴峻致醫療瀕臨崩潰 民眾轉黑市高價求「康復者血漿」

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）武漢肺炎疫情陰影籠罩全球，位於南亞的巴基斯坦在強制解封後，感染人數增加速度創下新高，醫療體系瀕臨崩潰。篤信「血漿療法」的民眾只能鋌而走險購買康復者的血漿，導致黑市血漿價格飆升，高達新台幣14萬元。

《衛報》報導，巴基斯坦是目前全球感染速度最快的國家之一，確診病例高達18萬5000例，每天以5,000例以上數字增長。巴國曾一度實施封鎖令，但最高法院於5月18日以「疫情在巴基斯坦並不構成大流行」為由，下令取消封鎖限制。聯邦規劃和發展部部長烏馬爾（Asad Umar）表示，7月底前確診人數恐增加8倍，來到120萬人。

確診人數暴增讓巴國醫療體系瀕臨崩潰，染疫者只能鋌而走險在黑市，購買武漢肺炎康復者的血漿。首都伊斯蘭馬巴德的1位醫師表示，他就曾親眼目睹家屬與仲介之間的交易。

該名醫師表示，「醫院沒有介入，但我親眼見到交易發生」，他說，通常是患病家屬與康復者接觸，雙方同意交易價格後，就會去私人實驗室提取血漿，並捐贈給患者，導致血漿價格持續走高，如今已超過3000英鎊，相較於新台幣11萬元，部分血漿更喊價至3800英鎊，折合台幣約14萬元。

該名醫師表示，他認識1個5口之家，染疫後透過黑市花費新台幣61.6萬元購買血漿，「他們相信這是奇跡療法」。

眼見巴國情勢越來越遭，世界衛生組織罕見地發函給巴國政府，建議其重新採取封城措施。然而巴國政府擔心封城將影響幾近崩潰的經濟狀態，僅在首都伊斯蘭馬巴德、拉合爾等城短暫實施。

在伊斯蘭馬巴德最大的公立醫院，巴基斯坦醫學科學研究所（PIMS）任職的1名醫師表示，自己已經4個多月沒有領到薪水。還被流言攻擊，指控巴基斯坦為了獲得WHO的補助而刻意要求醫生讓病患死亡，導致有許多家屬在氣憤之餘攻擊醫護人員。

「血漿療法」已經被使用超過一世紀，原則是康復者的血液中含有對抗該病毒的抗體，在去除血球細胞後，可協助患者的免疫系統對抗病毒，先前的冠狀病毒SARS及MERS也曾使用該方法治療患者。