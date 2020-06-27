【台灣高雄市長補選】吳益政、李眉蓁定28日、29日分別揭曉競選團隊名單

左起依序為陳其邁(民進黨) 、吳益政(民眾黨)、李眉蓁(國民黨) 左起依序為陳其邁(民進黨) 、吳益政(民眾黨)、李眉蓁(國民黨)

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【台灣高雄市長補選】選委會: 共12人領表 吳益政、陳其邁、李眉蓁完成登記

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）高雄市長補選「三腳督」，台灣民眾黨徵召高雄市議員吳益政參戰；民眾黨文宣部主任柯昱安今(27日) 受訪說，會傾全黨之力來打這場選戰，競選團隊將於明天(28日)對外公布，未來也會透過「每日一問」發動議題戰。

高雄市長補選將在8月15日投票；國民黨徵召高雄市議員李眉蓁、民進黨徵召提名前行政院副院長陳其邁、以及民眾黨徵召親民黨高雄市議員吳益政，形成藍綠白三黨競爭局面。

民眾黨指出，吳益政深耕高雄，已連任5屆市議員，且多次獲得公民團體評鑑為「整體問政品質最佳」及「問政最認真」議員，符合民眾黨設定「在地、優秀」候選人形象。

民眾黨指出，黨主席柯文哲曾表示，「永遠要在二元對立的選項中，尋找第三種選擇的可能性」，高雄市在國民黨、民進黨輪流執政數十載的情況下，仍然有太多結構性問題需要解決；吳益政在高雄的問政表現，絕對有能力針對這些長年累積的弊病，向高雄市民提出專業政策，並期盼補選可以讓第三勢力向南挺進。

在選戰布局方面，民眾黨文宣部主任柯昱安受訪表示，民眾黨會傾全黨之力來打這場選戰，黨中央也會組建一支競選團隊，明天在吳益政服務處公布。

柯昱安強調，不管是黨中央還是黨籍立委，全黨會動員打這場選戰，再加上吳益政的既有服務團隊，未來也會發動議題戰，透過「每日一問」挑戰競爭對手，談高雄發展願景。

民眾黨組織部召集人蔡壁如最近曾表示，希望透過這次選舉完整闡述對高雄的政策，並且以戰養戰，將地方治理理念傳遞下去。

國民黨方面則兵分四路輔選參選人李眉蓁，各地議員將組團南下高雄陪同掃街、拜票，立法院黨團將配合安排考察，黨中央提供空戰資源，高雄市黨部則打陸戰。

李眉蓁發言人呂謦煒並表示，未來當然會邀請韓國瑜站台，但還要看韓國瑜的時間跟安排，具體事宜仍在規劃當中。

由於原高雄市長韓國瑜遭罷免，市長補選將在8月15日投票。黨內人士表示，高雄市長補選對國民黨來說是重中之重，背負著不能掉到第3名的壓力，否則將重傷黨主席江啟臣的領導威信，也對國民黨南台灣發展不利。

國民黨中常會24日移師高雄召開，會後黨中央與地方進行輔選幹部會議。目前初步定調，兵分四路助李眉蓁。

在議會系統部分，黨內人士表示，黨中央將協調各地議員組團南下陪同李眉蓁拜票、掃街等；立法院黨團則會安排南下考察行程。

黨內人士說，國民黨中央會挹注空戰資源，像是日前黨副秘書長李彥秀、柯志恩即與李眉蓁在高雄合體開直播，拉抬李眉蓁的網路聲量；至於傳統組織戰方面，則仰賴高雄市黨部與高雄市議員的通力合作。

據了解，李眉蓁將會在29日舉行記者會公布初步競選團隊名單。李眉蓁日前表示，盼邀請前高雄市長韓國瑜團隊助選，遭民進黨批李眉蓁是韓國瑜代理人。

對於這場選戰要如何定調和韓國瑜的關係，國民黨內有不同意見，有人認為，若李眉蓁找韓國瑜站台、助選，恐怕讓外界認為國民黨沒有反省的能力，不利選情。

不過，有黨內立委認為，韓國瑜被罷免的原因是「落跑」參選總統，跟高雄市政是兩回事，連總統蔡英文都要陳其邁延續高雄好的市政，國民黨何必否定韓國瑜的政績。

不具名立委認為，高雄民眾也厭惡藍綠惡鬥，若民進黨一直把韓國瑜當作提款機，勢必會引起民眾反感。

民眾黨主席柯文哲昨(26日) 指高雄市長補選是因「一個被淘汰、一個被罷免」。民進黨高雄市長參選人陳其邁今天(27日) 表示，過去選輸跌倒失敗就再爬起來，「如何讓高雄更好是我的目標」。

陳其邁今勘查典寶溪D區滯洪池第二期工程時，接受媒體聯訪。記者提問，對於柯文哲昨天指高雄市長補選是因為「一個被淘汰、一個被罷免」暗諷曾被淘汰的看法。

陳其邁指出，失敗跌倒要反省檢討並要再爬起來，那是驅動他再努力的動能，尤其他會將中央從政歷練奉獻給高雄；他不會在意被嘲笑或被酸，努力讓高雄更好是他的目標，感謝柯文哲的指教。

8月15日為高雄市長補選投開票日，這是今年以來高雄市的第3次選舉。陳其邁表示，從同意罷韓票數逾93萬票來看，代表高雄人對政治人物的期待，且是用高標準檢驗從政者，高雄人也會在8月15日用選票及行動展現對高雄的熱愛。

陳其邁指出，他會是最有魄力、執行力的市長，可以用兩年半的時間拚高雄市4年的政績。記者詢問，外界評論陳其邁補選並不好選。他回應不管上山下海就是要用雙腳努力衝刺，展現全力以赴的決心。

陳其邁日前已經先公布首波競選團隊名單，第二波名單待確定後會再公布。

記者進一步提問，陳其邁昨天童心大爆發，到美濃穿著短褲體驗漂漂河活動，不少人將目光移向他的小腿而成話題。

陳其邁笑說，過去有人注意到他的手，後來注意他的肚子，如今轉移到小腿，他盼大家關注政見，他是手腦並用，腦筋要靈活與國際接軌的人，他絕對是個從頭到腳最適合的高雄市長參選人。