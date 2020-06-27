端午出遊熱到恍惚？ 台灣國健署祭5大招教你避免熱傷害

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）近年來受全球暖化及氣候變遷因素影響，台灣夏季經常出現超過36度高溫。許多民眾趁著端午連假出門，在高溫悶熱的天氣中活動，若沒有做好防護措施，恐怕會增加與熱相關疾病風險。

國民健康署特別提出5點自我保護措施，包括選擇透氣排汗衣物、減少太陽直曬時間以及少量多次補水法等，協助民眾玩轉夏天。

國民健康署表示，民眾在活動前一定要先注意自己身體狀況，在參加運動比賽前，至少要花一周的時間，循序漸進地讓身體做好「熱適應」準備，避免發生熱衰竭、熱痙攣或中暑情況。

國民健康署表示，民眾穿著適合身體活動及環境的輕便裝束，建議可選擇淺色、透氣易排汗的輕薄長袖衣物減少與陽光直接接觸，並適當使用防曬油及遮陽帽。

此外，避開上午10點至下午4點的太陽直曬時間，或移到室內通風良好的空間活動，以減少大量曝曬機會。並採取少量多次的補水法，每小時補充2至4杯水(1杯240c.c.)，避免喝含酒精及大量糖分的飲料，加上規律有節制的運動，避免逞強超出個人的體能負荷。

國民健康署提醒，熱衰竭與熱中暑差異及徵兆包括，因長時間運動或在酷熱環境下運動，大量流汗導致脫水，會出現噁心、頭痛、無力及皮膚濕冷會導致熱衰竭。

而熱中暑則因從事費力運動，身體產熱能力顯著超出自身的散熱能力，出現口渴、發熱、心跳加速、體溫升高，甚至昏迷等症狀，務必迅速離開高溫悶熱的環境、設法降低體溫（如鬆脫衣物、搧風等）、意識清醒者可提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。