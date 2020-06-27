澎湖新住民志工種子訓練 了解台灣社會資源盼給新住民最佳服務

課程中前澎湖縣教育處社教特教科長蔡炳川說明社會資源聯結運用。（照片來源：澎湖縣政府） 課程中前澎湖縣教育處社教特教科長蔡炳川說明社會資源聯結運用。（照片來源：澎湖縣政府）

澎湖縣家庭教育中心日前辦理「109年度家庭教育新住民志工種子在職訓練」活動，聘請蕭芬蓮、蔡蕙雲與陳採桂三位退休敎師、前教育處社教特教科蔡炳川科長與前家庭教育中心莊麗珠專任人員等五位擔任講師，針對家庭教育議題，如婚姻教育(含家庭暴力認識)、家庭性別角色、親職教育(含電玩、毒品宣導)、家庭與社會資源聯結運用與家人環保資源善用等課程，傳授家庭教育知能與分享實務經驗，提升新住民志工種子推展之能力與技巧。

澎湖縣教育處長蘇啟昌暨兼澎湖縣家庭教育中心主任表示，中心自九十二年起迄今，持續培訓新住民志工種子，有十二位來自東南亞與中國新住民。

參與每年在職訓練，中心聘請本縣專業老師或資深志工擔任講師，運用活潑生活化的方式，傳授家庭教育相關知能與助人技巧，提昇個人推展家庭教育之能力，協助中心推展家庭教育相關活動。

新住民志工種子表示每年參加中心訓練活動，都收穫滿滿。雖然白天工作很辛苦，晚上抽空來中心參加訓練課程，似如沐春風的心情。中心聘請講師個個都是身懷絕技，生活經驗豐富，活潑生動講課方式，加上舉例說明或陳述小故事，亦深亦淺，啟發我們省思與探索自己想法。

同時帶著我們瞭解與善用澎湖縣社會資源，喚起我們愛家愛地球，珍惜自己所擁有資源，帶著孩子一起做環保。在多樣式課程訓練，讓我們如獲至寶的知識，對我們自己和家庭真是受益無窮啊！（新聞轉載自新住民全球新聞網）