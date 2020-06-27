熱愛臺灣 法國青年《一粒米，百粒汗》說臺法文化

法國人吉雷米(右)與妻子一同經營馬拉松用品店(翻攝自築夢計畫臉書) 法國人吉雷米(右)與妻子一同經營馬拉松用品店(翻攝自築夢計畫臉書)

熱愛臺灣這片土地的法國人吉雷米，愛到國臺語都比法語溜，持續創作具教育意義的著作，用真情感受幸福寶島！

吉雷米（Remy Gils）是一位熱愛臺灣土地的法國青年，曾出版《大家說布農語》、《大家說阿美語》和《大家說台語》3本法文書，都是向法國人介紹臺灣本土文化，從95年就到臺灣的他，已經15年之久，也在臺灣結識了妻子，目前與妻子一同經營馬拉松用品店，除此之外，雷米也在公共電視臺擔任行腳節目主持人。

對語言特別有興趣的雷米，到哪裡都想學習當地語言，深入了解當地文化，當雷米發現臺灣有國語、臺語、客家話，以及臺灣16族原住民的語言，老一輩甚至還會講日語，讓他覺得非常興奮！雷米希望可以在臺灣把所有臺灣的語言都學會。

以前雷米所出版的書籍都是寫給法國人看的，這次雷米透過移民署「新住民及其子女築夢計畫」成功出版一本書給臺灣人看的書《一粒米，百粒汗》，書中內容寫入臺灣特有的文化與風俗習慣，並以中文、臺語及法文撰寫書籍，雷米期望透過書來搶救即將消失的臺語，也讓臺灣人重視自己的文化。

在執行「築夢計畫」的期間，雷米不曾停歇的用雙腳踏片臺灣每一寸土地，認真又深刻地認識臺灣，用中文逐筆紀錄下每一個感動的時刻，終於完成了《一粒米，百粒汗》一書，希望能與臺灣人分享特別的多語多元文化！（新聞轉載自新住民全球新聞網）