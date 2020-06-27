台灣強化社會安全網 設籍前新住民照顧不漏接

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）新住民發展基金原即訂有「設籍前新住民遭逢特殊境遇相關福利及扶助計畫 」，因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情，如有設籍前新住民家庭陷入困境，內政部移民署籲請各地方政府積極協助申辦。

此外，國內疫情趨緩，振興三倍券將於7月15日開始發放，持有居留證的外籍配偶亦可申領，受惠人數約15萬人。

移民署指出，現行各部會訂定紓困方案，以國人或家戶為申請對象，為照顧新住民不漏接，建構綿密社會安全網，設籍前新住民如符合特殊境遇家庭相關收入條件規定，並經地方政府評估因三個月內生活發生重大變故導致生活、經濟困難者，且其重大變故非因個人責任、債務、非因自願性失業等事由，可向直轄市、縣（市）政府申請扶助。

移民署亦呼籲各界，如發現需要幫助個案，除可協助逕洽居住地之鄉(鎮、市、區)公所受理外，也能向各直轄市、縣(市)政府之新住民家庭服務中心詢問，俾幫助其渡過困境，穩定家庭生活。

移民署表示，取得居留證的外籍配偶亦可申領振興三倍券，移民署在官網設置「境管防疫及振興專區」，提供多國語言、相關Q&A及宣導資訊。

如有疑義除可撥打1988專線外，移民署亦有外國人、大陸、港澳人士等外來人士在臺生活諮詢服務熱線0800-024-111，提供7國語言服務(中、英、日、越、印、泰、柬)，歡迎多加運用。