【假帳風波】中國瑞幸咖啡6/29自美國那斯達克停牌　董事會要求陸正耀去職

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 中國企業瑞幸咖啡造假事件引發關注，並重創其他在美上市的中概股形象。瑞幸咖啡（Luckin coffee，NASDAQ：LK）今天(27日)發布聲明表示，將於6月29日在那斯達克交易所停牌。

中媒第一財經報導，本月23日，瑞幸咖啡因未能提交年度報告，收到那斯達克退市通知。瑞幸咖啡指出，公司因2019冠狀病毒疾病疫情導致的財務報表編制流程延遲，及先前披露的內部調查懸而未決，導致公司無法提交年度報告。

中國媒體6月初報導，有關部門已經掌握瑞幸咖啡董事長陸正耀參與公司財務造假的指令性電郵，陸正耀可能面臨中美兩國同時追責。

瑞幸執行長（CEO）錢治亞和營運長（COO）劉劍，涉嫌參與造假已被撤職。

瑞幸咖啡27日在官方微博發佈聲明(如下圖)，除宣布29日將於那斯達克交易所停牌，並進行退市備案，但強調中國4000多家門市將維持營運，近3萬名員工也將繼續提供產品及服務。

中國媒體27日報導，瑞幸咖啡表示，董事會決定要求陸正耀辭去董事和董事長職務。董事會多數董事根據特別委員會呈交的調查結論和建議，提出了這項辭職和免職要求。特別委員會是根據正在進行的內部調查得到的檔及其他證據，以及對陸正耀在內部調查中配合程度的評估做出了建議。

另有消息稱，瑞幸咖啡公告，將於7月2日召開董事會，考慮關於董事長陸正耀的辭職提議。



納斯達克總法律顧問辦公室已通知瑞幸咖啡，股票將於2020年6月29日開盤時停牌。在所有上訴期結束後，納斯達克將發佈Form 25退市通知檔。今天(27日) 常規交易中，瑞幸咖啡股價下跌1.62美元，跌幅為54%，報收1.38美元。瑞幸咖啡董事會要求董事長陸正耀離職後，盤後交易中股價漲幅一度超過7%。

中國媒體先前引述上海正策律師事務所律師董毅智說，瑞幸可能要面臨中美兩地同時追責。美國的程序相對成熟，提供不實財務報告和故意進行證券欺詐的犯罪要判處10至25年的監禁，個人和公司的罰金最高達500萬美元和2500萬美元。

不過他也說，中國的新證券法剛實施，在程序、追責處罰力度上都有偏差。他所在的律所團隊手上已經有幾十個瑞幸投資者做索賠預先登記，「想把這個事情操作成國內第一起關於中概股的集體訴訟」。如果立案成功，訴訟期會有1到2年時間。

華爾街日報曾報導，瑞幸咖啡虛增銷售的方式是透過陸正耀的關聯公司出售咖啡代金券，涉及數量上千萬張。一名虛構的採購員還偽造了超過1.4億美元的資料和服務付款。此外，在瑞幸上市前一個月，已經有一批公司員工在偽造交易，利用個人帳戶購買大量代金券。

瑞幸咖啡是美國連鎖企業星巴克（Starbucks）在中國新興的競爭對手，由瑞幸咖啡董事長陸正耀與首席執行官錢治亞在2017年創立，短短兩年多在中國展店超過4500家。去年(2019年) 底，瑞幸咖啡在中國的分店數超過星巴克。

不過，瑞幸咖啡今年4月揭露部分員工在去年前3季浮報多達3億1000萬美元的銷售額，陷入財務數字作假風暴。

中央社報導，4月5日，針對瑞幸咖啡涉嫌人民幣22億元財務造假一事，陸正耀當時表示，「我個人非常自責。無論獨立委員會的最終調查結果怎樣，我都會承擔應有的責任」。

瑞幸咖啡4月份爆出造假事件以來，在美上市的中概股壓力增大，美國監管層、交易所和國會都對中概股發難。在中美交惡的氛圍下，瑞幸造假更成為美國政治人物攻擊中國企業的理由。

那斯達克5月針對欠缺會計透明度、由內部人士密集持有的中國公司，收緊上市規則。美國國務卿蓬佩奧6月初更對此表示，鑒於中企慣於做假帳，那斯達克新規值得其他證交所效法，以保護美國投資人權益。