【史上首次】美國眾議院表決通過　華府成為「第51州」法案

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 由民主黨掌控的美國聯邦眾議院,華府當地時間26日通過「承認華盛頓特區法案」,是美國歷史上首次由國會其中一院通過華府升格法案。法案准許華府成為第51州,並增加2名參議員及1名具投票權的眾議員。

眾議院26日以232票贊成、180票反對,通過華府無投票權眾院代表諾頓(Eleanor Norton,如下圖)去年(2019年) 1月提出的「承認華盛頓特區法案」(Washington, D.C. Admission Act)。

眾院代表諾頓(Eleanor Norton,美聯社檔案照)

由於距離眾院上次就華府升格法案進行表決已時隔近30年,今天投票頗具歷史性意義,也備受外界關注。

眾議院上一次表決華府升格法案是在1993年,當時提案以277票反對、153票贊成被否決。

不過共和黨眾議員並沒有人投贊成票。上個月共和黨籍的川普總統更信誓旦旦表示,「華府絕對不會成為一個州」( “D.C. will never be a state”),因為這意味對手民主黨將會多出兩個議員席次,「謝謝再聯絡,這件事絕對不會發生」(“No, thank you. That’ll never happen.”) 。

民主黨籍眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)26日在院會表示,超過兩個世紀以來,華府居民充分參與民主的權利遭剝奪,卻仍須納稅、服兵役及為國家經濟實力做出貢獻。藉由通過華府升格法案,美國將會朝「人生而平等,民主之下人人皆有發聲權」的建國理念更靠近。

綜合美聯社與中央社報導,華府目前擁有70多萬居民,超過懷俄明州 (Wyoming) 和佛蒙特州 (Vermont) ,人均聯邦納稅額高於全美各州,但因僅屬特區,無法享有完全自治。目前法律也僅允許華府選出一位具立法權、不具投票權的眾議院代表,在掌管重要人事任命的參議院則沒有任何席次("taxation without representation'')。

根據「承認華盛頓特區法案」草案內容,法案生效30天內,華府市長須宣布舉辦選舉選出2名參議員及1名具投票權眾議員;待美國總統宣布確定選舉結果,華府將會以「華盛頓州道格拉斯邦」(State of Washington, Douglass Commonwealth)名義成為第51州,紀念推動黑人廢奴運動代表人物之一的道格拉斯(Frederick Douglass)。

華府正式升格後,原先聯邦特區將大幅縮水至2平方英里(約5.17平方公里),僅包含白宮、美國國會大廈、美國最高法院,及緊鄰國會與國家廣場(National Mall)的聯邦行政、立法與司法大樓等。其餘約66平方英里區域將屬於第51州。

華府爭取升格運動26日雖在眾院取得歷史性勝利,但由於參議院目前受共和黨把持,外界普遍認為民主黨籍參議員卡伯(Tom Carper)去年2月所提出的參院版「承認華盛頓特區法案」,通過機率微乎其微。

參議院多數黨共和黨領袖麥康奈(Mitch McConnell)去年6月受訪表示,讓華府升格成州只會讓參院多2名民主黨議員,「只要我還是參院多數黨領袖的一天,這些事都不會有任何進展」。