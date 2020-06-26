澳洲工黨議員被「抄家」 疑遭中國滲透還誇習近平「抗疫有成」

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中澳關係持續緊張，澳洲聯邦警察與澳洲安全情報組織（ASIO）今日上午搜新南威爾斯州勞工黨議員莫索爾曼（Shaoquett Moselmane）在雪梨的住所及辦公室。莫索爾曼及其團隊被懷疑遭到中國滲透，企圖透過現任政治人物影響澳洲政府決策。

《雪梨先鋒報》報導，立場極為親中的莫索爾曼曾私下多次造訪中國，旅費由中國政府官員或機關贊助。他在4月份時高調誇獎中國國家主席習近平在本次武漢肺炎疫情中「防疫得當、果斷有力」，然後被迫辭去新南威爾斯州上議員助理議長職務。

莫索爾曼同時身兼多項在澳組織的主席，包括澳洲上海同鄉會、澳洲華人協會等，而上述2個組織皆被指認為與中國政府關係密切。

報導指出，今（26）日上午澳洲安全情報組織（ASIO）突擊莫索爾曼在雪梨的住家，並同步搜查其辦公室職員張智森（John Zhang）的住所。

這是ASIO近年來最重大的調查行動之一。雖然本次調查集中在張志森身上，但若找到任何莫索爾曼支持中國在澳洲上展開行動的證據的話，莫索爾曼也將成為澳洲，乃至全球首位被中方掌控的海外現任政治人物，將以外國干政罪遭起訴。

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勞工黨領袖已暫停莫索爾曼的黨籍，並要求他辭去議員職務。

澳洲曾向國際建議獨立調查新型冠狀病毒起源，遭到中方強烈抗議，2國關係降至冰點。根據澳洲智庫調查，中方將影響力擴及海外，輸出共產黨政治模式，破壞他國社會凝聚力、影響他國內政，並打壓任何對共產黨不利的運動，甚至竊取他國高科技機密等。

中國2015年以來利用「合法掩護非法」的方式滲透進入澳洲校園、媒體、甚至外國政府，「籠絡和操控精英」，增加中方對他國政府的影響力，甚至改變該政府在國際事務立場。

例如中國房地產開發商黃向墨，透過對澳洲政治捐款，增加中方對澳洲政壇的影響力，並促使澳洲在各項國際議題上為中國說話，甚至企圖改變澳洲在南海爭議的立場。