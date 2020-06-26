「港版國安法」蠢蠢欲動　香港民主派女強人陳方安生、突宣布退出政壇　

香港泛民精神領袖之一的前政務司司長陳方安生（戴紅帽者）26日突然宣布結束政治生涯；圖為陳方安生先前參加泛民舉辦的遊行。（中央社資料照片） 香港泛民精神領袖之一的前政務司司長陳方安生（戴紅帽者）26日突然宣布結束政治生涯；圖為陳方安生先前參加泛民舉辦的遊行。（中央社資料照片）

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）香港前政務司司長陳方安生，今天(26日) 突然宣布退出政壇，由於適逢北京即將推出港區國安法，不免令外界議論紛紛。

這位被視為泛民主派精袖領袖的女強人，今早發表聲明，表示她要「從公民及政治工作退下來，過較平靜生活」，這等同宣布退出政壇。

現年80歲的陳方安生曾是香港政府主要官員，在政壇尤其泛民陣營份量十足，無論是泛民或親政府的建制派都對此極表關注。

陳方安生一生從事公職，1962年大學畢業即加入前港英政府擔任政務主任，其後逐步攀升，最後獲得英國政府提拔，自1993至1997年出任首位華人布政司（後改為政務司），成為港英政府歷來首位華人公務員之首。

1997年香港主權移交後，她過渡留任為政務司司長，但於2001年以私人理由提請退休，當時外界相信她是與時任行政長官董建華不和，而且未獲北京方面信任。

陳方安生退任後，外界開始指她不支持香港與中國過度密切，當時有一個說法是，她不贊同興建連接香港和大陸的港珠澳大橋，認為這會破壞香港的獨特地位。

2002年7月1日，陳方安生曾在英國金融時報發表文章，要求香港政府高層「勿模糊兩制的界線」。

陳方安生退任後仍活躍於政壇，尤其支持爭取民主自由，不時參加泛民的遊行，這使得她很快成為泛民的精神領袖，媒體不時把她和民主黨創黨主席李柱銘、蘋果日報創辦人黎智英和榮休主教陳日君樞機視為泛民4大核心人物。

不過親中媒體則封他們為「亂港四人幫」。

陳方安生曾於2007年參加立法會議員補選並當選，其後不再角逐連任，2008年卸任。

陳方安生也曾於2013年4月成立「香港2020」組織，成員包括前立法局議員李鵬飛、香港大學法律學者陳文敏、資深大律師李志喜等，目標在推動香港實現全面普選。

綜合香港明報與中央社報導，陳方安生當時在記者會上說，只有透過「真普選」選出的行政長官，才能改善香港的管治及保留其核心價值。

2014年4月，陳方安生與李柱銘訪問美國，獲得時任美國副總統拜登（Joe Biden）接見，兩人向後者談及香港的情況，包括「一國兩制」被削弱、核心價值受衝擊等。

不過，在持續一年的「反送中」運動中，陳方安生卻相對比較低調。

在今天發出的聲明中，陳方安生除了表明退出政治工作，也強調她將一如既往以香港為家，更呼籲年輕人對前途保持希望，以守法與和平的方式，繼續守護香港的核心價值。

有觀察家認為，在時間上，這份聲明來得有點不巧，剛好是北京方面即將推出港區國安法之際，恐怕會令人覺得她「對此有所顧慮」。

也有人認為，陳方安生突然從政治生涯中退下來，也許會對一些民主自由支持者產生負面影響，令他們同樣心萌去意，不利於香港民主發展。

不過陳方安生上午在聲明中指出，自己曾答應兒女，滿80歲會從公民及政治工作退下來，過較平靜生活，而今年她正好已經80歲。57歲的女兒陳慧玲最近驟逝，據信對她也是很沉痛的打擊，需要時間和空間復原。

家事國事天下事，香港民主派女強人陳方安生退出政壇的真正原因，恐怕只有她自己最清楚。