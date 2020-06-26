【武漢肺炎】確診日本女學生在台灣123接觸者「全陰性」 下週驗抗體確認是否曾感染

指揮中心26日下午2時召開記者會，發言人莊人祥宣布，日本籍女學生123名接觸者全數陰性。（中央流行疫情指揮中心提供）中央社 指揮中心26日下午2時召開記者會，發言人莊人祥宣布，日本籍女學生123名接觸者全數陰性。（中央流行疫情指揮中心提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）日本籍女學生疑在台灣感染武漢肺炎，中央流行疫情指揮中心緊急採檢123名接觸者，昨(25日) 初步確認109人陰性，今天下午再宣布剩餘14人全數陰性。警報暫時解除。

指揮中心發言人莊人祥今天(26日) 表示，出現這樣的檢驗結果有兩種可能性，一是日籍女學生屬偽陽性、即檢驗失真，二是日籍女學生在台感染，但應已感染超過1、2個月。

一名日本女學生近日結束在台灣課程返回日本，但入境採檢時，發現武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）檢驗呈陽性，感染源指向台灣。

中央流行疫情指揮中心緊急展開疫調，初步追查出125名密切接觸者，其中有2人不在國內，其餘123人截至昨晚已全數接受採檢，初步確認109人陰性。

指揮中心今天下午2時召開記者會，指揮中心發言人莊人祥宣布，剩餘14人檢驗結果均為陰性。

下週這123名接觸者將全數採血驗抗體，若有陽性將進一步調查，以掌握台灣本土疫情狀況。

至於該名從台灣返日的日籍女學生雖確診武漢肺炎，但莊人祥昨(25日) 表示，依國際慣例，此案已列入日本案號，台灣不列案號，國內病例數不因此增加。他也提到，經確認此個案屬於弱陽性，研判採檢時應不具傳染力。

根據日方提供該名女學生相關檢驗數據，PCR檢測的Ct值在37到38間，在台灣低於35才判為陽性，女學生檢驗數值在台灣會被認為是弱陽性。

莊人祥說，該女學生的Ct值屬於灰色地帶，究竟是偽陽性還是弱陽性仍有爭議，他昨天查閱許多國際文獻，發現國際間對於確診閾值沒有確切共識，有些認為40以下就算確診，有些認為低於35才算，只能確認高於32、33，一般就不具傳染力。

即便日籍女學生確診時已不具傳染力，且接觸者檢驗均為陰性，感染源究竟從何而來，仍是外界關注焦點。

莊人祥坦言有2種可能性，一是偽陽性，即檢驗數據失真；第二則是在台灣被感染，但即便如此也絕對不是近期的事，至少是1、2個月甚至更久之前感染的，外界雖也懷疑個案在日本就感染，但該個案2月底就入境，若到6月還能驗出陽性，「大概就破紀錄」。

莊人祥說，為了釐清是偽陽性還是在台感染，指揮中心才決定對123名接觸者進行抗體檢驗，包括老師、室友、同學等，除要求全數居家隔離外，也全數採檢。

若周遭的人曾感染過，血清抗體可能留下證據；不過若接觸者檢驗全為陰性，個案偽陽性的可能性或許就高一些。

隨疫情趨緩，有民眾希望比照短期商務客，以自費採檢縮短居家檢疫時間，也有人認為自費採檢費用過高，希望能降價或公費支出。

莊人祥說，武漢肺炎屬於法定傳染病，根據規定，只要是高危險群、符合通報條件者都可公費採檢，其他狀況只能自費採檢，由於醫院採檢人員、實驗室檢驗人員都要穿防護衣，加上檢驗試劑、人力成本等，每次採檢才會需要花費約新台幣7000元。

他並強調，目前除了短期商務客可以自費採檢，縮短居家檢疫時間，其餘並無相關規劃。