【一定要幸福唷】台北夏季「結婚購物節」登場　魔幻漂浮婚紗1元加購

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 「2020台北夏季結婚購物節」26日起至28日，在花博公園爭艷館登場，展示婚紗等婚禮相關商品，吸引不少民眾到場參觀。

台北市長柯文哲今天(26日) 上午也到花博公園爭艷館出席活動，參觀現場攤位，並現場體驗新人床等商品(如下圖) ，氣氛輕鬆愉快。

圖/中央社

圖/中央社

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主辦單位在官網公布的活動資訊如下:

– 活動資訊 –

● 日期：2020年6月26日至28日 共3天

● 時段：11:00 – 19:00

● 地點：花博爭艷館（圓山捷運站1號出口）

● 主辦單位：台北市婚紗攝影商業同業公會

● 指導單位：臺北市商業處

● 參加方式：填寫頁面下方報名表單

＊活動採預約制，免費報名

現場報到即可免費領取以下贈品：

① 婚禮振興消費券

折抵金額超過一萬元，可用於現場消費使用。

＊加贈永康商圈公益85折消費券！

② 夏季保冰袋/防疫酒精小噴瓶

③ 婚禮週邊廠商超值贈品

現場兌換1克拉CZ鑽戒、西服專用胸巾、水晶筆等免費禮品

(以上贈品每對新人限1份)

妳的婚禮，可以創造更多的幸福！

主辦單位表示，本次活動邀請了慈善公益團體參與，包含婚禮小物、花束等相關婚禮週邊廠商，誠摯邀請新人來參觀，讓幸福傳遞更升溫。