新住民巧做越南立體捲紙 響應台灣「打擊人口販運」宣導

台南警六分局宣導小組與新住民依同為宣導防制人口販運盡心(翻攝自台南警六分局臉書) 台南警六分局宣導小組與新住民依同為宣導防制人口販運盡心(翻攝自台南警六分局臉書)

今(109)年6月25日為端午節，巧合的是越南人也慶祝農曆5月初5，並稱之為「殺蟲節」，南警六分局本次邀請「臺南市新住民家庭促進成長發展協會」理事長蘇虹鮮與印尼、福建新住民姐妹共同歡慶佳節，並以「剝粽不剝削」為口號，加強「打擊人口販運」宣導，蘇理事長更巧手做出令人驚豔的「反奴」越南立體捲紙藝術，讓本次宣導工作更出「粽」。

蘇理事長分享越南粽係慶祝越南「雄王節」而來，雄王六世的第18個兒子夢見神仙告知，用糯米作成圓形麻糬與方形粽為食，獻給雄王，圓形象徵「天」，方形象徵「地」，天為父，地為母，提醒世人飲水思源，越南人也傳承了在過年與祭祖的時候吃粽子。

新住民姐妹們也分享異國粽之不同風味，如印尼粽子有個特別名字「Ketupat」，通常用椰子葉包裹白飯，搭配椰奶料理吃，福建粽則包糯米與紅棗，養生取向。

蘇理事長成立「臺南市新住民家庭促進成長發展協會」，希望能協助新住民婦女創業就業，促進新住民社會參與，關懷新住民家庭與二代，而這樣的理念也與本次「打擊人口販運宣導」理念不謀而合，新住民與南警六分局要共同提醒移工與新住民朋友，認知人口販運被害人有四項重要之綜合判斷指標，以減少剝削被害：

1、勞動與實際獲得報酬不相當

2、遭受恐嚇、監控或其他不法手段對待

3、旅行身份證明重要文件被扣留

4、被迫性交易

「殺蟲節」節令，越南人會食用「糯米酒」與「酸果」將身上的寄生蟲殺死，而正當新冠肺炎全球流行與臺灣進入「後防疫時代」， 南警六分局宣導小組更準備「越南粽」與「打擊人口販運宣導」中、印、英、越語文宣予「振雄工業股份有限公司」移工，提醒規律運動增強抵抗力，保持社交距離與勤洗手，共同響應移工「防疫」與「反奴」新生活運動，南警六分局與新住民一起共同建立「反奴聯繫網絡」，捍衛移工人權。（新聞轉載自新住民全球新聞網）