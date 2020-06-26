藝術高材生新住民 帶領台灣弱勢兒體驗藝術之樂

來自中國廣西的美術老師李麗娜(翻攝自築夢計畫臉書) 來自中國廣西的美術老師李麗娜(翻攝自築夢計畫臉書)

來自中國廣西的李麗娜，懷著藝術夢，堅持踏上教育的旅程！李麗娜目前居住在嘉義市已經6年之久，擁有豐碩的美術背景，是畢業於北京師範大學藝術與傳媒學院美術學高材生，千里姻緣之下來到臺灣，因種種因素遲遲未能於臺灣展開教學工作，藝術教育是麗娜堅持不變的夢想，得知移民署有辦理「新住民及其子女築夢計畫」，再次燃起教育夢，積極爭取。

透過「築夢計畫」讓新住民、原住民、身心障礙及社區活動中心的孩子們，進行多元發展性的綜合媒材藝術創作，透過藝術創作讓孩子們體會藝術的美妙世界，藉此培養孩子們的想像力與創造力，更能激發孩子的創造潛能。

在築夢的過程中，麗娜教導了孩子許多藝術創意課程，像是刮畫、摺扇繪畫、玄絲、流體畫、古法造紙與乾燥花藝術及琉璃相框等課程，看著孩子們在藝術創作的過程中臉上的笑容，正是麗娜的能量來源。麗娜深深覺得親子創作與互動也是教學中需要努力的課題，藉由輔導計畫藝術創作課程，促進親子關係，並鼓勵父母一同參與創作，同時了解學生的個性與想法。

麗娜展現她在兒童、青少年工作領域的投入、專注與熱忱，以兒童創作為主，教學為輔，秉持尊重孩子的無限創作力，通過多元藝術及綜合媒材，使孩子懂得愛自己及關懷周遭事物，而透過藝術築夢並成為有溫度的人，也是麗娜最美的願望。（新聞轉載自新住民全球新聞網）