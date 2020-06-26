啟動台中電廠2號機「燃煤發電」挨罰　台灣電力公司：空污不能全怪中火

台電台中電廠2號機24日晚點火加入供電行列，台中市政府派員前往稽查，確認2號機啟用，認定台電違反空污法規定，當場勒令停工。（台中市政府提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台中火力發電廠（簡稱「中火」) 2號機，24日晚間點火，市府勒令停工，裁罰新台幣200萬元。25日下午2號機進行燃煤發電，市府二度開罰將函送負責人。台電表示，運作合法，不會停工，將提行政救濟。

台中市府昨(25日) 查獲中火2號機燃煤發電，將二度開罰並函送負責人。台電表示，台中市近年用電需求攀升，中火2號機需要運轉，且重啟後，今天(26日) 空氣品質一樣良好，不能把空污問題全部怪罪台中電廠。

台電為因應夏季用電以及大學指考穩定供電需求，24日晚間點火啟動台中電廠2號機，遭台中市政府裁罰新台幣200萬元，並勒令停工。

昨(25日)傍晚，台中市環保局再度前往稽查，確認中火2號機已開始燃煤發電，將依空污法把負責人函送法辦，並二次開罰。

台電今天重申台中市環保局的違法處置。台電表示，台中電廠除了滿足全民用電，也提供台中市經濟發展、工商建設，以及市民生活所需的電力，近年來台中市工商建設快速發展，用電需求逐步攀升，用電量從103年的257億度，增加到108年315億度，5年來增加20%，已超過台中電廠的發電量，中火2號機需要運轉。

台電指出，6月後的夏季受到季節風向影響，空品良好，數日前，萬人爭看日環食就是最好的證明，今天2號機運轉發電，台中市空品一樣良好，反倒是冬季時，有時火力發電廠停了一半機組，空汙卻還是紫爆連連。

台電表示，空污來源多元，成因複雜，需要全盤考量與整治，才能奏效，不能把空污問題全部怪罪台中電廠。

台中市環保局空氣品質監測網顯示，今天(26日) 上午10時，台中16個測站空氣品質皆為良好。

中央社報導，台中市政府廢止中火2、3 號機組操作許可，環保署以市府錯誤引用空污法撤銷處分，中火2、3號組回到展延狀態。24日2號機點火，25日進行燃煤投料。

以下為台中火力電廠燃煤使用爭議大事記

2015年12月23日，台中市議會三讀通過「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，2016年1月26日公布實施，自該自治條例公布日起的4年內，業者須減少生煤使用量40%。

2019年12月25日，台中市政府依據空氣污染防制法規定，及落實台中市管制生煤自治條例，決定對中火2號機及3號機的操作許可證予以廢止，並自2020年1月1日生效。

2020年2月25日，行政院環境保護署表示，台中市環保局對中火在2019年12月間，認定全廠生煤年使用量超過許可證核定量，3次以違反空污法告發，並廢止2部發電機組許可證的相關處分案，經查並不具備違規事實，因此依法撤銷。

2020年3月13日，行政院宣布「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」部分條文牴觸「空污法」、「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」相關規定，應屬無效。

2020年6月24日，台電表示，為因應夏季用電尖峰來臨，以及大學指考穩定供電需求，台中電廠2號機24日晚間正式點火，中火2、3號機廢證的裁罰已遭環保署撤銷，加入供電合乎法律規定。中市環保局晚間稽查，發現中火以柴油燃燒點火預熱，尚未發電操作，稽查後勒令停工。

2020年6月25日，中火2號機24日晚間點火，市府依「公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」裁罰，新台幣200萬元，台電擬提行政救濟申請國賠。中火2號機下午進行燃煤投料，中市府稽查確認燃煤事實，依空污法函送下令的負責人法辦，並二次開罰。