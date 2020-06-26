【武漢肺炎】傳捐款18億助瓜地馬拉擴建醫院　台灣外交部：磋商中

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）我友邦瓜地馬拉媒體報導，台灣將捐贈6000萬美元(約18億台幣) ，協助瓜國擴建醫院。外交部昨(25日)表示，考量台瓜兩國政府仍在就雙邊合作計畫進行磋商，此案會在適當時機由雙方政府正式對外公布結果。

外交部副發言人崔靜麟昨晚間表示，有關瓜地馬拉媒體報導，瓜國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei）宣布台灣將捐贈6000萬美元，協助瓜國擴建羅斯福（Roosevelt）醫院，考量台瓜兩國政府仍在就雙邊合作計畫進行磋商，此案會在適當時機由雙方政府正式對外公布結果。

中央社引述崔靜麟指出，瓜國目前正面臨武漢肺炎（COVID-19）疫情嚴峻考驗，目前台瓜兩國合作聚焦防疫，外交部與駐瓜地馬拉大使館將視友邦的疫情需求共同協商，彈性調整雙邊合作項目。

今年(2020年) 3月下旬武漢肺炎疫情延燒之際，台灣友邦瓜地馬拉當時出現17個確診病例。瓜國總統賈麥岱曾在3/21推文表示，誠摯感謝台灣伸援興建臨時醫院，一起拯救生命。

賈麥岱（Alejandro Giammattei）當時在推特上表示，瓜國針對疫情將興建5個臨時醫院，其中一個在工業園區的臨時醫院已設置完成，將在3月23日正式開始運作。

賈麥岱說：「我誠摯感謝中華民國（台灣）大使館和伸出援助之手的公司一起拯救生命！」

瓜地馬拉在今年3月13日出現首例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例，截至6/26為止累計確診1萬4819例。