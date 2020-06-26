【武漢肺炎】境外生返台灣今中午將出現首批8人　各大學輪值桃園機場協助防疫

國立大學校院協會24日指出，教育部23日已與4協會舉辦講習會，盼共同建立境外生返台SOP。 （國立大學校院協會提供） 中央社 國立大學校院協會24日指出，教育部23日已與4協會舉辦講習會，盼共同建立境外生返台SOP。 （國立大學校院協會提供） 中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣開放11地境外生入境，根據教育部調查，今天(26日) 中午將有第一批8名應屆畢業生飛抵桃園機場，將由各校安排到防疫旅館進行14日的居家檢疫。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，優先開放11個低風險國家、地區應屆畢業生分批返台就學，包括越南、香港、澳門、泰國、帛琉、澳洲、紐西蘭、汶萊、斐濟、蒙古、不丹，符合資格共2238名，其中以香港、澳門、越南人數最多。

教育部於本月20日發函各校，要求提報本月22日到7月5日第一批返台學生名單，至昨天（25日) 傍晚5時統計，共同意62名境外生入境，其中最早來台的8人，預計於今天中午左右從香港飛抵桃園機場。

按照教育部規劃，境外生下機後，需由機場檢疫人員確認無發燒或相關症狀，再經由通關程序抵達入境大廳，依告示牌前往大學輪值櫃台報到。

桃園機場的大學輪值櫃台，有各校人員輪流派駐，將協助學生搭乘機場防疫車隊或學校防疫專車，接送到防疫旅館，協助入住並告知防疫措施。

中央社引述教育部次長劉孟奇日前參與4大專協會講習會指出，首波境外生人數較少，希望建立起SOP（標準作業程序），他並提醒，只要有一個境外生在隔離期間「趴趴走」，就會毀掉對社會的承諾，呼籲各校一同承擔。

由青年組成的「香港僑生返台關注小組」，近來也在臉書專頁上整理返台資訊，提供問答、懶人包，同時也提醒抵台港生遵守相關檢疫規定，避免自身成為防疫漏洞。