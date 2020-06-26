美國參議院通過「香港自治法」　盼透過制裁、阻止北京推「港版國安法」

香港民主派人士6/25遊行到中國中央駐香港特別行政區聯絡辦公室, 抗議國安惡法危害香港人權 (美聯社) ... 香港民主派人士6/25遊行到中國中央駐香港特別行政區聯絡辦公室, 抗議國安惡法危害香港人權 (美聯社)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中國全國人大常委會近日將再度開會，外界預期會討論「港版國安法」(又稱「港區國安法」) 草案，預計6月底或7月初表決。

美國聯邦參議院當地時間6月25日通過「香港自治法」，擬透過凍結資產、拒發簽證等措施，制裁阻礙中國履行對港義務的人士。

美國參議院今天以「一致同意」（unanimous consent）方式通過「香港自治法」（Hong Kong Autonomy Act）。這部法案是由共和黨籍參議員杜美（Pat Toomey）及民主黨籍參議員范霍倫（Chris Van Hollen）5月21日共同提出。

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根據法案內容，美國國務卿應於法案生效90天內及未來每年，認定哪些外籍人士致使中國無法履行其在「中英聯合聲明」與「基本法」中對香港的義務，及哪些外國金融機構知情卻仍與該人士有大量資金往來，並繳交認定報告給國會。

法案授權美國總統，透過凍結資產與拒發簽證等措施，制裁遭認定人士。針對與遭認定人士往來的外國金融機構，美國總統則可動用一系列制裁手段，包含禁止美國當地銀行向其提供貸款、禁止美國公民投資該機構，及拒發簽證給該機構管理人員等。

中央社報導，范霍倫25日在參院院會中表示，中國在香港的行徑令人無法接受，香港人民權利與自由遭到剝奪，參議院光靠通過決議案表達立場是不夠的。

范霍倫強調：

「重要的是，（美國國會）要展現作為，讓中國政府知道，若北京持續侵蝕香港人民自由，將會對此付出代價。」

法案接下來將會被送至眾議院審議，通過之後才會送交美國總統川普簽署後生效。

此外，參議院25日同時也通過由共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）5月21日提出的一項決議案。決議案批評港版國安法違背中國對香港的義務，並呼籲美國行政部門動用一切外交手段，勸阻北京不要通過該法，並聯合所有自由國家與香港人民站在一起。

中國強推港版國安法之舉引發美方高度關注，除了國會之外，美國行政部門近期也採取大動作反制北京作為。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）5月27日向美國國會認證，香港不再擁有高度自治，不足以享有美國法律下特殊待遇。總統川普5月29日緊接著宣布，將著手撤銷香港特殊待遇，並制裁損害香港自治的中國與香港官員。

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