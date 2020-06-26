【他山之石】日本大和市創首例：禁止「邊走邊滑手機」 台灣「低頭族」也成交通隱憂

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）日本神奈川縣大和市議會，昨(25日) 通過禁止「邊走邊滑手機」自治條例，雖然沒有明訂罰則，但目的是希望讓民眾習慣停下腳步再操作智慧型手機，減少因為低頭衍生的意外，創下日本首例。

中央社引述日本媒體報導，這個條例將從7月1日起施行，大和市政府表示，日本其他地方政府並沒有制訂類似條例，他們是日本首例。

條例規定，只要在大和市內的道路或公園等公共場所，應在不妨礙他人通行的情況下，站立使用智慧型手機。

大和市政府今年(2020年) 一月曾針對市內約6000人進行調查，其中約12%曾有邊走邊滑手機的經驗，因此，6月1日向市議會提案，並於25日通過。

不僅在日本，台灣也是「滑世代」當道，國人對手機依賴程度日漸加深，根據國發會今年2月發布的調查，國人不只吃飯、看電視、上班上課會滑手機，就連走路、開車騎車也都會滑，而且每百人有22人次開車騎車時會滑手機，相當危險。

有鑑於手機行動上網對於民眾日常生活的重要性倍增，國家發展委員會為了瞭解國內手機族最新數位應用概況及跨期變動情形，於108年7月1日至7月5日晚間執行電話訪問調查作業，合計完成1517份有效樣本。

調查發現，台灣手機族曾透過手機行動上網的比率持續攀升，由100年的35.3%大幅成長為107年的88.2%，108年再增為89.8%。

但隨著手機族對手機的依賴日深，衍生的使用風險也愈高，國發會調查發現，從手機的不當使用情境來看，每百人有73人次跟家人朋友吃飯時滑手機，71人次邊看電視邊滑手機，54人次上課或上班中使用手機上網，37人次邊走路邊滑手機，22人次開車騎車時滑手機(如下表) 。

圖/國發會

值得注意的是，各不當情境使用手機的比率，都較上年略增1至3人次。國發會特別指出，駕駛或行人在行進間滑手機對於交通安全構成極大隱憂，交叉比對發現，手機行動上網族中，駕駛或走路期間滑手機的合計比率高達每百人46人次。

國發會報告中也提到，研究團隊建議，政府單位應正視開車、走路滑手機的高度危險性，透過強化取締或其他方式宣導，以維護國人安全。