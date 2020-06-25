臺東縣府首辦輔導培力 針對需求打造新住民姊妹的創業夢

臺東縣新住民家庭服務中心從5月至10月，開辦一系列新住民創業輔導培力，提供網路行銷、產品包裝、微型創業計畫撰寫、創業案例分享與市集販售體驗等多面向課程，期藉由新住民就業增能計畫，結合新住民姊妹多元文化的優勢，以開展臺東縣新住民更多元的職業選擇。



臺東縣長饒慶鈴表示，本縣新住民人口數有4,438人，其中女性4,126人佔了93%，且依據需求調查發現，本縣新住民多從事技藝工作、機械設備操作及勞力人員等職業，顯示新住民女性因語言隔閡、職場歧視、當地產業結構等因素下，造成職業的選擇較少。本次新住民創業輔導計畫中，除了盤點轄內新住民的創業能量，提供產品陳列技巧、新住民創業可行性分析、及實體店面與市集選址分析等42小時課程，亦安排創業成功案例之參訪，同時還貼心提供新住民子女的照顧服務，讓新住民的媽媽可以安心上課。



臺東縣社會處長陳淑蘭指出，「臺東縣新住民家庭服務中心」多年來致力成為臺東縣新住民的第二個家，提供縣內新住民家庭相關福利服務，今年度首次辦理創業輔導培力，未來將持續協助新住民重視自身權益、健全家庭夫妻及親子關係、培力新住民及其子女多文化、多語言之競爭優勢、多元文化創業輔導，鼓勵新住民以投入社區服務，人助自助，增進文化交流及促使社區尊重與接納。



訊息來源：臺東縣政府

(新聞轉載自新住民全球新聞網)