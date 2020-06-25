夫妻同心慶端午，新住民粽疫新生活

時值盛夏，國內新冠肺炎疫情趨緩，臺灣開始提倡防疫新生活，鼓勵民眾可以在休閒時間進行國內旅遊或是參與藝文活動等，六月份最令人期待的節日莫過於端午節了，移民署臺中市第一服務站於24日端午節前夕邀請新住民夫妻們一起動手綁肉粽，體驗傳統端午節文化的樂趣。

對東南亞的新住民來說，粽子有方形的、圓形的，裡面通常是包糯米、綠豆跟豬肉角，移民署臺中市第一服務站準備了臺灣傳統粽子食材，包括粽葉、糯米、花生、豬肉、蝦米等材料，邀請新住民夫妻一起來DIY，在老師的指導下，新住民夫妻一個口令一個動作，把肉粽包得有模有樣，來自越南的學員小蘭表示，越南肉粽是四方型的，今天嘗試綁三角型的粽子真的有些難，因為想讓家人可以吃到自己包的愛心粽子，所以把粽子綁的胖嘟嘟的，感謝老師協助塑型，才能完成幸福滿滿的愛心粽子，準備拿回家跟婆婆一起分享。

綁完肉粽後，老師也介紹了許多端午節常見的文化活動，如划龍舟、佩戴香包、午時立蛋、喝雄黃酒及掛菖蒲的由來;古時候的端午節意味著盛夏來臨，所以民間百姓會在門口掛上艾草及菖蒲葉，能夠有效驅邪防疫，而佩戴香包，除了香包內的香味能夠驅趕蚊蟲外，也有象徵吉祥平安的意涵。

服務站站主任周佑仁表示，目前國內疫情穩定控制中，提醒新住民夫妻持續做好戴口罩、勤洗手及保持社交安全距離等防護措施，養成防疫生活習慣，保護自己也保護別人，祝福新住民端午節和家人團聚在一起，在臺灣展開健康幸福的防疫新生活。

新聞來源：內政部移民署

(新聞轉載自新住民全球新聞網)