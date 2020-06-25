旅客報復性出遊塞爆景點　台灣墾丁大街啟動人車分流

端午連假出現民眾報復性出遊潮，墾丁和小琉球旅宿爆滿，今天上午除南下恆春半島路段出現車潮，前往小琉球的東琉碼頭一早就大排長龍，警方每晚也將在墾丁大街實施人車分流。

南下恆春半島的台1線、台26線從上午6時開始就湧現車潮，屏東警方統計，上午6時至10時每小時車潮達3000多輛，直到下午5時，前往恆春半島的車輛達1萬1000多輛，尖峰期在上午10時至11時，警方分別在上午8時及上午10時30分兩度實施調撥車道，不過整體車流順暢，塞車狀況並不嚴重。

屏東警方估計，端午連假前3天，墾丁估計會湧入約10萬人，每晚墾丁大街將實施人車分流，整條大街車子淨空，引導往大灣路，大街全部讓給行人使用，增加人與人的距離空間。

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，已要求旅宿業者一定要做好防疫措施，同時也請遊客對出遊地點做功課，如果墾丁大街等景點人潮太多，可前往人潮少的景點，同時要做好防疫及防曬。

為讓遊客到墾丁不只逐浪與逛墾丁大街，縣府明天起也將在車城鄉海口港社區公園，舉辦為期2天的海口風市集活動，邀請台灣樂壇FreeStyle教父朱頭皮以現場直播方式，為市集攤商演出「朱頭皮貨出人來叫賣秀」，將落山風地區美好特色傳遞到網路雲端，與無法到場的民眾分享。

除了市集以外，活動還有「斜槓青年創作體」團隊以在地駐村工作坊方式，收集海口社區居民回憶，創作出戲劇「做伙來去踅海口」，在明天、後天傍晚5時由團隊及社區居民粉墨登場，演出屬於海口村的故事。

另外，前往小琉球的東琉碼頭今天早上7時就大排長龍，為避免人擠人，昨晚已有不少遊客及小琉球當地居民先行搭船到小琉球，讓交通船難得加班到晚上9時，業者估計，今天的人潮爆萬人。

小琉球近年因在海岸上就可見海中的保育類綠蠵龜身影，成為熱門景點，但也發生多起觸摸綠蠵龜被開罰事件，日前還發生2名遊客潛水死亡事件。

小琉球潛水業者陳勇智表示，遊客到小琉球浮潛或潛水一定要找專業教練，才不會誤觸法令，也不會因不諳海流發生危險。

縣府也祭出「鐵定加碼、鐵定貼心、鐵定好玩」3鐵方案，補助10人以上團體在屏東住宿2夜以上，並安排至少1處景點，每人獎助新台幣500元；另外，搭乘台鐵、高鐵及國道客運也有優惠。