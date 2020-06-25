歐中峰會落幕　歐盟警告中國駭客入侵歐洲醫院

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）週一（23）表示，她在歐中峰會中正告中國國家主席習近平，歐盟「無法容忍」中國在新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐歐洲期間，對歐洲醫療院所發動的大規模駭客行為。

歐中峰會在週一以線上方式舉行，歐盟方面包括馮德萊恩、歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）及歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）皆出席，中國則有習近平及國務院總理李克強與會。外界原先認為，歐盟與中國將試圖緩解因武漢肺炎疫情所引起雙方的緊張關係。

馮德萊恩在峰會後向記者表示，「我們已經察覺到醫院和特定電腦運算中心受到駭客攻擊；同樣的，我們也看到網路上錯假訊息的增加，因此我們清楚地表明這些行為是不被允許的。」

根據外媒報導，在武漢肺炎於全球大流行期間，世界各地的醫院成為駭客攻擊的目標，而在歐洲，包括捷克、西班牙、英國、斯洛伐克等地的醫院及相關機構都傳出受到駭客攻擊，就連國際衛生組織（World Health Organization）也深受其害。

除了來自中國的駭客攻擊，中國也在武漢肺炎期間持續在歐洲傳播錯假訊息。

馮德萊恩就表示，「歐盟一直積極破解錯假訊息，而這麼做能夠讓你了解這些訊息從何而來。」她也坦言，中國的這些行動讓歐中關係變得「不容易。」

中國方面則是完全不承認在歐洲發動駭客攻擊一事，並要求歐盟提出證據；報導引述中國駐歐盟使團發言人表示，歐盟官員的相關言論「令人完全無法接受，而我們已要求歐盟方面提出證據。」

該名發言人還表示，「我們堅決反對並且依照法律致力於對抗不同形式的駭客攻擊與網路瓢竊；任何會阻撓全球因應疫情的駭客攻擊都應該被強力譴責。」

自從三月起，包括北大西洋公約組織（NATO）、美國及歐盟內部機構便已示警，表示若干國家，尤其是俄羅斯及中國，在武漢肺炎於歐洲流行期間進行輿論操作及散播錯假訊息。