研究妖怪設計桌遊 新北中正國小資優班獨立研究創意

新北市新店區中正國小資優班學生走出課堂， 在資優班李家兆教師帶領下走訪中央研究院，透過蒐集文獻資料、 訪問專家學者，產生探究「臺灣妖怪」的想法， 資優班獨立研究發表會採視訊直播的方式， 透過Youtube頻道及Facebook粉絲專頁同步轉播， 將學生們精彩的研究結果及發表內容分享給家長與同學。

「這世界上真的有鬼嗎？」「鬼和妖怪是真實存在的嗎？ 還是大人故意在嚇唬小孩的呢？」學生麥樂筠、孟庭、 董涵知在老師的指導下，從童年的經驗出發， 訪問中央研究院林美容兼任研究員與作家何敬堯先生外， 更發揮創意，從人的正向與負向特質自創妖怪，編輯成《 臺灣囝仔的妖怪想像》電子書，更以電子書中的一個妖怪， 撰寫劇本、繪製分鏡腳本等，拍攝《手閒手不閒》逐格動畫影片， 讓更多人一同認識臺灣妖怪。剛榮獲新北市108學年度優良特殊教 師的李家兆老師表示獨立研究課程是資優班六年級學生的重大挑戰， 學生會擇定一個有興趣的主題進行深入的探究， 具備研究者的態度與精神，培養高層次思考、 問題解決及自我引導學習能力。

2019年亞馬遜雨林大火事件震驚全球， 學生何宸宇從課堂中對議題的討論出發，反思人、 動物與環境的互動關係，決定結合對桌遊的興趣來進行研究。在桌遊 的設計過程中，他更寫信訪問了出版知名桌遊《台北大空襲》 的迷走工作室，得到了遊戲設計師鄧傑民老師的回覆，啟發了他設計 出《林與火的戰爭》這款合作型桌遊， 希望更多人可以透過這份桌遊關心雨林與生態。

臺大校園中有哪些動物呢？學生黃勻宏秉持著對生態的熱愛， 在半年內實地到臺大校園進行了多次的踏查，更設計出了《 臺灣大學湖畔生態觀賞地圖》，詳細介紹了醉月湖畔周遭經常出現的 動物，以及觀賞生態時應該注意的事項， 希望大家能發現生活周遭的環境，也蘊藏著豐富的生態， 他希望有機會能帶著地圖率領親朋好友實地到臺大校園中一同去使用 、觀賞。

新北市教育局長張明文表示今年的作品中發現學生除了科學類、 數學類的主題外，開始主動關心本土及國際議題， 並積極關注生活周遭的環境，國小資優學生對於不同主題的關注， 透過問題解決的過程，進行多元的學習探究， 可見新北市落實108課綱自主學習、 問題解決的精神已在學生學習生活中埋下種子。