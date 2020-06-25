端午吃粽配新北好筍 清涼消暑又健康

美味的粽子總是端午節不可或缺的食物， 但也擔心吃多累積的高熱量會讓身材變形。 每年端午節剛好是新北健康三寶-綠竹筍的盛產季節，綠竹筍具有「 低熱量、低膽固醇、高纖維」的特性， 符合現代人強調健康養生的飲食觀念， 在享受美味粽子的同時不妨搭配綠竹筍，健康消暑涼一夏。

農業局長李玟表示，在新北市府與產區農會的共同輔導下， 新北健康三寶-綠竹筍生產面積已達2,328 公頃，是全國最大產區，年產量1萬2,757公噸，年產值將近1 7億元，主要產區為五股、三峽及八里，6-9月為主要產季， 是新北市重要的綠金產業。新北綠竹筍栽培歷史久遠， 尤其觀音山更達百年以上，沉積的火山灰與豐富的礦物質， 加上雨量適中，獨特的地理特性孕育出甘甜及風味特佳的綠竹筍。 鮮食是綠竹筍最美味的吃法，水份最多、纖維最少， 可以完全感受到新北綠竹筍像梨子般的甘甜及香氣！ 若無法立即食用，綠竹筍在採收後會以「預冷」的方式低溫儲藏， 可以延長鮮食的口感，最適合作冰鎮涼筍， 絕對是端午佳節的另類選擇。

有「綠竹筍博士」稱號的五股筍農吳國池表示，挑好筍記住四字訣： 白、彎、短、肥，底部色白表示當日鮮採，而且筍身要短胖肥大， 外形略彎似牛角、筍殼光滑帶金黃色，才是品質最好的「上筍」。 想吃涼筍也很簡單，將綠竹筍清洗乾淨後直接以冷水煮，約10多鐘 水滾後轉小火續煮40分鐘再關火，期間不要打開鍋蓋， 等到變涼後打開鍋蓋取出放進冰箱，就能保持綠竹筍的原汁原味。

農業局表示，為讓民眾安心、方便購買新北健康三寶-綠竹筍，因此 推動網路販售，整合許多線上平台包括各產區農會、農場、 新北果菜、奧丁丁市集、真情食品館等，設置「新北綠竹筍e易購」 專區(https://reurl.cc/R48z2g)， 除了鮮筍外，還有真空熟筍、筍包、筍乾、綠竹筍香腸、 竹筍雞等多樣產品，消費者可依不同需求訂購，還有宅配到府的服務 。市府歡迎大家利用端午連假到新北各產區一遊，品嚐當地、當季、 當令最「得時」的綠竹筍，共同振興經濟， 詳情請上新北農業局官網。