台灣新北文化資產也防疫 林家花園對抗樹木褐根病

座落於板橋府中的林本源園邸，不但是新北市著名的旅遊景點， 也是重要的國定古蹟，在園區裡遍佈優美、充滿意境的古木， 亦是古蹟的一部分，文化局不但對古蹟善盡維護管理的責任， 對於園區裡的一草一木也是悉心照顧， 這不但是文資法所規範的內容，也是對全民的一種責任。

近年來發現園區內部分樹木受到褐根病的影響，逐漸枯萎凋零， 嚴重者更是無預警地倒塌，危及國定古蹟。 文化局於第一時間即邀請專業景觀委員協助診斷與治療， 惟效果不如預期，旋再邀請多位專家學者及林業、 農業試驗所等樹醫專業單位，進行全區的樹木健診， 共同討論如何對抗褐根病。

在解決褐根病問題的同時，文化局也邀集文化資產委員， 對於大樹與園區景觀進行文化資產價值評估， 並經過一段時間的觀察，在確定無違背文資法相關規定、 亦能有效解決褐根病問題的前提下，依專家學者意見， 並經過文資委員會的認定，移除7棵染病、內部已遭掏空的病樹， 並為健康的樹木進行修剪，而土壤部分，後續亦須進行滅除病菌的「 土壤燻蒸」工作，以做好樹木及文化資產的防疫工作。

未來文化局將會持續維護園區內一磚一瓦、一草一木的健康， 並爭取中央補助進行更多維護升級工作， 也會協同農業局的專案小組共同監測園區內植物的狀況， 讓林本源邸這個都會裡的文化勝景，發揮更多文化影響力， 陪伴市民走過更多的歲月。