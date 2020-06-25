台灣新北老人文康車 百歲長輩展歌喉一鳴驚人

新北市老人文康車一年到頭上山下海，到處趴趴GO，讓偏區長輩可以唱好唱滿，還有免費咖啡和仙貝茶點，有鐵粉一路追蹤，跑了20幾個據點；還有百歲人瑞唱起歌來，直如日本演歌老牌明星，迷倒一群阿公阿嬤。
由於新冠疫情趨緩，各項活動逐步展開，文康車早已迫不及待啟程，因為有一群鐵粉追著。端午節前夕，在新北市志願服務協會社工王祐紳帶領下，文康車來到淡水興仁里十全福德宮，受到興仁里長盧仁澤和30幾個長輩的歡迎。
今年剛好晉升人瑞的盧贊貴，他是盧仁澤里長的爸爸，率先點了1首日本歌「我比誰還愛你」，道地的日本唱腔，引起阿公阿嬤熱烈的掌聲。盧贊貴在日本統治台灣時，曾就讀日本海軍航海學校，二次世界大戰時，他服役的船艦遭潛水艇擊沉，在日本外海漂流14小時，後經日人救走，2年後才回到台灣。
盧贊貴曾在淡水農會服務，也曾擔魚賣菜，甚至開設瓦斯行，當選過一屆里長，如今為民服務的工作交由兒子、媳婦，他和一群老友泡茶聊天，只要文康車到興仁里，他就會吆喝大家來唱歌。
這群阿公阿嬤唱的歌不一定是老歌，像是87歲的陳火鍊，就將翁立友的代表作「我問天」唱得絲絲入扣，「我的感情，乎你綁甲死死，我問天我問天，甘會凍麥創治…」一旁阿嬤像是被電到，一臉暈暈然。
一位家住台北劍潭的應仕冠奶奶，今年76歲，她從104年開始，一路追著新北市文康車跑，山邊水湄都有她的足跡，她說有次追到坪林茶博館附近，一群大陸遊客看到文康車可以在路邊開唱，希望也能交流一下，結果點歌開嗓竟是鄧麗君的「月亮代表我的心」。
盧仁澤里長表示，偏區資源有限，所幸市府安排文康車定期巡迴，每當文康車要來時，長輩都非常期待。文康車會穿插福利宣導，例如老人假牙補助、老人道路交通安全、防疫3部曲等，有時會搭配節令辦活動，像這次就讓長輩彩繪立體龍舟，彩繪好拿回家給孫子玩。
社會局長張錦麗表示，新北市有2部文康車，分別是板橋宏法禪寺和國際獅子會300B1區所捐贈，巡迴郊區70個據點，去年共跑了441場次，累計參加的長輩有15,150人次。文康車麻雀雖小，但五臟俱全，除了卡拉OK、多媒體電腦伴唱外，還有血壓計、體溫機、棋藝桌遊…等，有如一座迷你型的老人文康中心，希望提供偏區長輩開心樂活的服務。