台灣新北老人文康車 百歲長輩展歌喉一鳴驚人

新北市老人文康車一年到頭上山下海，到處趴趴GO， 讓偏區長輩可以唱好唱滿，還有免費咖啡和仙貝茶點， 有鐵粉一路追蹤，跑了20幾個據點；還有百歲人瑞唱起歌來， 直如日本演歌老牌明星，迷倒一群阿公阿嬤。 由於新冠疫情趨緩，各項活動逐步展開，文康車早已迫不及待啟程， 因為有一群鐵粉追著。端午節前夕， 在新北市志願服務協會社工王祐紳帶領下， 文康車來到淡水興仁里十全福德宮， 受到興仁里長盧仁澤和30幾個長輩的歡迎。 今年剛好晉升人瑞的盧贊貴，他是盧仁澤里長的爸爸， 率先點了1首日本歌「我比誰還愛你」，道地的日本唱腔， 引起阿公阿嬤熱烈的掌聲。盧贊貴在日本統治台灣時， 曾就讀日本海軍航海學校，二次世界大戰時， 他服役的船艦遭潛水艇擊沉，在日本外海漂流14小時， 後經日人救走，2年後才回到台灣。 盧贊貴曾在淡水農會服務，也曾擔魚賣菜，甚至開設瓦斯行， 當選過一屆里長，如今為民服務的工作交由兒子、媳婦， 他和一群老友泡茶聊天，只要文康車到興仁里， 他就會吆喝大家來唱歌。 這群阿公阿嬤唱的歌不一定是老歌，像是87歲的陳火鍊， 就將翁立友的代表作「我問天」唱得絲絲入扣，「我的感情， 乎你綁甲死死，我問天我問天，甘會凍麥創治…」 一旁阿嬤像是被電到，一臉暈暈然。 一位家住台北劍潭的應仕冠奶奶，今年76歲，她從104年開始， 一路追著新北市文康車跑，山邊水湄都有她的足跡， 她說有次追到坪林茶博館附近， 一群大陸遊客看到文康車可以在路邊開唱，希望也能交流一下， 結果點歌開嗓竟是鄧麗君的「月亮代表我的心」。 盧仁澤里長表示，偏區資源有限，所幸市府安排文康車定期巡迴， 每當文康車要來時，長輩都非常期待。文康車會穿插福利宣導， 例如老人假牙補助、老人道路交通安全、防疫3部曲等， 有時會搭配節令辦活動，像這次就讓長輩彩繪立體龍舟， 彩繪好拿回家給孫子玩。 社會局長張錦麗表示，新北市有2部文康車， 分別是板橋宏法禪寺和國際獅子會300B1區所捐贈， 巡迴郊區70個據點，去年共跑了441場次， 累計參加的長輩有15,150人次。文康車麻雀雖小， 但五臟俱全，除了卡拉OK、多媒體電腦伴唱外，還有血壓計、 體溫機、棋藝桌遊…等，有如一座迷你型的老人文康中心， 希望提供偏區長輩開心樂活的服務。