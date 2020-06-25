天文學新發現！木星衛星可能曾有生物存在

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）人類探求太空中生物可居住行星的夢想從未結束，昨(24)日這個領域又有了重大突破，根據《路透社》，科學家認為，已經破解了木星衛星「木衛二」上，「表層海」如何形成的謎團。

木衛二的另外一個名字叫做歐羅巴（Europa），早在17世紀初就已被發現，是一顆比月亮稍小的衛星，上面不只有一層由稀薄空氣組成的大氣層，還被厚厚的冰層所包圍，冰層下則有液化後的海洋，長久以來被認為是太陽系中另一顆具備微生物生存要件的星體，而昨日新發佈的一份報告更是明確指出了它的潛力。

報告分析，歐羅巴冰層下方的海洋，很有可能是因為星體形成早期時，放射線物質衰變產出了大量熱能，讓富水礦物(water-rich minerals)的水分分離所致，木星巨大的質量和其他兩顆較大木星衛星對歐羅巴潮汐的影響力也可能是原因之一。

美國太空總署(NASA)的行星科學家Mohit Melwani Daswani表示，根據重建的模型，木星的海洋含有二氧化碳和少量的硫酸鹽類而呈現弱酸性，由於液態水是適合生物存活的第一要件，弱酸性海洋與岩床的化學作用有機會提供足夠的化學能供生物利用，因此歐羅巴的海洋在早期說不定是有生物的。

不過Melwani Daswani說，研究的範圍僅限於「歐羅巴過去是否可能有生物居住」，而非現在的狀況，而且判斷是否能讓生物居住，是以地球上現在已知能在最惡劣環境下生存的微生物作為基準，因此，就算有生物生存的條件，也不見得真有生物存在過，實際狀況仍是未知。