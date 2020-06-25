美多架次軍機頻現蹤巴士海峽 國防部不評論

專門追蹤飛機動態推特Golf 9、SCSPI 25日披露，美軍RC-135U電子偵察機、P-8A海神式偵察機（圖）、C-17A大型軍用運輸... 專門追蹤飛機動態推特Golf 9、SCSPI 25日披露，美軍RC-135U電子偵察機、P-8A海神式偵察機（圖）、C-17A大型軍用運輸機現蹤巴士海峽一帶。（圖取自維基共享資源網頁，版權屬公有領域）

專門追蹤飛機動態推特Golf 9、SCSPI今天披露，美軍RC-135U電子偵察機、P-8A海神式偵察機、C-17A大型軍用運輸機現蹤巴士海峽一帶；國防部對此不評論，但強調都有掌握動態。

追蹤飛機動態的Twitter「Golf 9」今天披露，一架美軍RC-135U電子偵察機，自日本沖繩美國空軍嘉手納基地起飛，並經過台灣南部以東一帶海域，最後前往南中國海。

除此之外，中國北京大學海洋研究院成立的Twitter平台「南海戰略態勢感知計畫」、SCS Probing Initiative今天也指出，美軍3架軍機分別到巴士海峽、南海執行任務，包括P-8A海神偵查機、RC-135U偵察機各1架，另有1架C-17A大型軍用運輸機，也經由巴士海峽飛往南海。

而根據SCSPI所披露的圖資顯示，P-8A在台灣南部的巴士海峽至東沙群島間的空域，來回進行反潛偵巡行動；另外，昨天美軍的KC-135R空中加油機、P-8A海神式偵察機同樣現蹤台灣南部一帶海域。

國防部發言人史順文少將表示，國防部對此不評論，但對於台灣周遭的海空域動態國軍都有掌握，民眾可以放心。

戰略學者蘇紫雲昨天受訪認為，美軍出動軍機密切現蹤在台灣南部一帶海域，研判主要目的是偵測共軍攜帶核導彈的戰略核潛艦是否有異常活動，因為一旦共軍戰略核潛艦進入菲律賓海，即有能力直接攻擊美國本土，因此巴士海峽地緣位置相當重要，台海周遭成為美機反潛搜索、共機監視美機的關鍵水域。