端午立蛋不夠看　總統府前今立999顆台灣東部盛產大西瓜

（台灣英文新聞／生活組 台北報導）端午節立蛋是家家戶戶常見的習俗活動，但今年行政院農業委員會為推廣台灣農產品，在總統府前廣場舉行了999顆大西瓜「立瓜」活動，儘管今（25）日端午連假首日天氣炎熱，許多爸媽仍然帶著小朋友共襄盛舉。

農委會表示，立蛋活動是不可或缺的端午節傳統，屏東縣佳冬鄉自2018年起辦理「端午立西瓜」活動，邀請民眾共同祈求平安，而今年特將立瓜活動原汁原味搬到凱達格蘭大道上舉辦，透過大家一起參與同歡，將999顆大西瓜立起來，有大吉大「立」之寓意，也呼籲民眾多多支持台灣在地農產品，享受健康、安心的防疫新生活。

活動除了有農委會主任委員陳吉仲、屏東縣長潘孟安及總統府祕書長蘇嘉全出席外，知名導演吳念真也出席力挺，頂著炎熱太陽在凱道上立瓜。

農委會指出，立瓜祈福後，接著明（26）、後兩日總統府前還會辦理「百匯農市集」，將有近百個攤位進駐，邀請全台灣各地的農會、青農、田媽媽參與市集展售，除了台灣各地的好茶、好米及純釀蜂蜜外，還有許多特色又有創意的產品，像是鐵觀音茶葉綠豆椪、烏龍茶白巧克力、蜂蜜檸檬醬、米乖乖，以及原住民特色阿粨粽等。

農市集將搭配由中華文化總會同在凱道上舉辦的「端午謝平安 藝文大匯演」表演活動，期盼民眾在端午連假欣賞藝文活動並以行動支持台灣在地農產品。

為了支持受新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響的藝文產業，此次「端午謝平安 藝文大匯演」系列活動，邀請超過60組藝文團體在凱道與南北廣場等五個舞台區尬台拚場，節目內容橫跨傳統戲曲、古典芭蕾、現代戲劇、音樂、甚至歌仔戲、布袋戲、流行音樂、重搖滾等，表演團體包括朱宗慶打擊樂團、明華園歌劇團，以及滅火器樂團等。

「立瓜」成功大合照（照片來源：農委會提供）