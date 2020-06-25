美認定華為等20家企業受控中國軍方 名單全都露

據路透社今天所見文件內容，美國總統川普政府已認定電信設備巨擘華為和監視設備製造商海康威視等中國龍頭公司，是中國軍方所屬或掌控下的企業，為美國新一波金融制裁鋪路。

一名要求匿名的美國國防官員證實了這份文件的真實性，並表示文件已送交國會。華府去年以國家安全考量為由，將華為列入貿易黑名單，並在國際間展開行動，說服盟國將華為排除在第5代行動通訊技術（5G）網路發展之列。

這份華府指稱由中國人民解放軍在背後支持的企業清單上，共有20家公司。

美國國防部在1999年法律授權下，彙整中國解放軍「所屬或掌控」的企業清單，這些企業提供商業服務、生產製造或外銷出口。

美國國防部的認定不會引來處罰，但根據法律，美國總統可施以制裁，可能包括封鎖清單上企業的所有資產。

白宮並未說明是否會制裁名單上的企業，但表示白宮視這份清單為「對美國政府、企業、投資人、學術機構及志同道合夥伴針對與這些實體的夥伴關係進行盡職調查時的有用工具，尤其這份清單還越來越長」。中國駐華府大使館則未應要求置評。

美中關係因科技、貿易和對外政策而日益緊張，美國國防部一直承受共和、民主兩黨議員要求公布清單的壓力。

去年9月，美國聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）和共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）致函國防部長艾斯培（Mark Esper），表達對北京徵募中國企業以利用新興民間技術於軍事用途的關切。

這份清單可能加深美中之間的緊張關係。這兩個全球最大經濟體因對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）處理方式，以及中國強推制定香港版國安法等議題，諸多摩擦已在今年更形惡化。

上週，川普簽署「2020年維吾爾人權政策法案」（Uyghur Human Rights Policy Act of 2020），允許行政部門制裁壓迫維吾爾族穆斯林的中國官員，中國為此揚言報復。

提出維吾爾人權法案的共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）聲明指出，這份清單「是一個開始，但令人遺憾地是不足以警告美國人民，支持中國政府和中國共產黨活動的國有和國家掌控企業正威脅美國經濟和國家安全」。

清單上的20家企業包括：

●中國航空工業集團公司

●中國航天科技集團公司

●中國航天科工集團公司

●中國電子科技集團有限公司

●中國南方工業集團公司

●中國船舶重工股份有限公司

●中國船舶集團有限公司

●中國兵器工業集團有限公司

●杭州海康威視數位技術股份有限公司

●華為技術有限公司

●浪潮集團

●中國航空發動機集團

●中國鐵建股份有限公司

●中國中車股份有限公司

●南京熊貓電子股份有限公司

●中科曙光

●中國移動有限公司

●中國廣核集團

●中國核工業集團公司

●中國電信集團有限公司。