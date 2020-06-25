〈時評〉政府應趁新冠肺炎疫情　徹底檢討不動產政策及國土規劃

建築業是火車頭工業，但是台灣不動產市場未來並不看好，政府應趁新冠肺炎疫情對經濟商業活動所帶來的巨變之際，徹底檢討不動產政策及國土規劃，避免浪費國家資源，破壞大自然環境，也影響經濟發展。

以澳洲為例，政府擔心不動產市場受到嚴重衝擊，正積極規劃取消印花稅，可為購屋者減少3％至5％的成本，首次購屋補貼7千至1萬5千澳元，如為購買舊屋翻新，規劃再補助2萬5千澳元，政策上是協助經濟弱勢族群能夠住者有其屋，因此如果購買70萬澳元(匯率1澳元約合20元新台幣) 舊屋，最多約可以得到政府7.5萬元的補助，折合台幣高達150萬元，政策尚在規劃，已立即得到人民熱烈迴響，詢問者眾，且得到人民高度肯定。

台灣不動產受疫情衝擊雖然沒有像SARS期間嚴重，但是住宅市場出現10至15%的議價空間，且新建餘屋滯銷數量再創歷史新高，其中桃園餘屋1.12萬戶，新竹4717戶，台南5338戶，新莊地區新餘屋售價甚至已從每坪6字頭跌到3字頭，三重、蘆洲、板橋、土城價格均已鬆動下滑。

不止是疫情衝擊房市，其實自從政府實施房地合一稅制後，房市就呈現一片悲觀氣氛，知名房市專家顏炳立直言「蠢策誤國，玩死台灣！房市崩潰」，財金名人謝金河更說：台灣房地產遲早崩盤。

持相同看法的業者相當多，尤其台灣人口結構老化相當嚴重，預估到2050年全台只有2000萬人，2065年剩下1735萬人，其中65歲以上激增至714萬人，青壯人口只剩1020萬人，房屋需求會大幅減少，而且大量集中在六都，尤其是大台北地區，其他縣市人口更少，最簡單的經濟學供需失衡，房價未來如何看好？至於店面的價格，近年來亦因商業型態轉變，空屋大量湧現，租金及售價都在下滑，待租招牌處處可見，店面不再是不動產寵兒。

再加上房屋老舊且供過於求，也是大麻煩，現在全台空屋已經超過200萬戶，老屋更嚴重，台北市平均屋齡29.2年，其中44萬間超過30年以上，13萬間超過40年，依此推算，再過20年台北市50％以上都是危老建築，而人口又鋭減，該怎麼辦？政府考慮過了嗎？光是推動牛步化的都更，根本解決不了不動產問題，其他各縣市都一樣，同樣面對不動產空屋、老屋嚴重，房價不振，且國土規劃不當，林地、農地銳減，都市公園佔比偏低，政府又該怎麼辦？

近兩年因中美貿易大戰，台商回流，造成都市商辦需求增加，及工業廠房維持不墜，尚能維持穩定，但是整體而言，台灣不動產市場不容樂觀，尤其國民所得未見提升，疫情重創經濟，政府有必要考慮在此時以各種優惠政策，大力推動住者有其屋政策，協助無殼蝸牛購屋，一方面維持不動產景氣不墜，另一方面照顧經濟弱勢族群，解決潛存的社會問題。要知道香港之所以會造成現在的動亂，不動產絕對是亂源之一，至少有三分之一的人口，居住在無法迴身的小鴿子籠，才會造成人民不滿的反抗。

新冠肺炎疫情正好提供政府徹底檢討不動產政策的機會，如能透過協助弱勢族群購屋，維繫不動產之景氣，另一方面，再慎重考慮台灣人口快速老化及人口數減少，未來不動產及國土規劃究竟該怎麼辦？絕對不可延宕任令情勢惡化，造成國家的傷害。

