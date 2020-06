好好玩！台灣玻璃老字號春池新空間開幕　新竹秘境「春室」體驗吹玻璃、逛展覽、吃喝享受人生

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導)新竹公園一角的春室為W春池計畫的延伸,透過回收玻璃再製達環境永續目標,新空間加入吹玻璃工作坊、展覽、精緻飲品等,更貼近大家生活,已於今(6/25)日正式開幕。

春室座落在環境優美的新竹公園裡,有新竹動物園及昆蟲館相伴,源於回收玻璃再製的W春池計畫,一共三層樓整體空間由該計畫發起人吳庭安規劃,一樓玻璃工坊(Glass Studio)走進玻璃的世界裡,體驗吹玻璃從無到有做出自己喜好的玻璃杯;二樓則為春玻與選物(Glass Pool),透過100%可循環再製的回收玻璃,販售春玻與W春池計畫設計的玻璃器皿;重頭戲來到三樓的一池(The POOL),結合展覽、咖啡、點心的空間,更可在陽台享受自然風,十分享受!



春室一樓可預約體驗吹玻璃,地址:新竹市東區東大路一段 2 號,營業時間:每日10:00 - 17:00 開放,週一休館(圖/春室)



二樓春玻選物(圖/春室)

春室在新竹老牌玻璃業春池的號召主持下,從回收本業出發,將重複使用、回收再製付諸行動,於日常中驗證循環經濟及回收共生的價值,春池每年回收處理超過10萬噸玻璃,在過去幾年透過W春池計畫跨界與各領域職人合作,春室的出生更是落實綠色企業理念並觸及民眾生活。

對春池而言,文化屬於感受過程,唯有不斷演繹,才有機會產生親近人的能量。春室這名字如同春天的溫室,是培育的場所,許多可能性將在此萌芽。吳庭安表示,循環不單止是概念,還是方法,能夠轉化成各種獨一無二的空間體驗,「春室」帶著復興玻璃的期待與責任提倡永續環保。

特別的是,The POOL 場域的空間、飲食、展演分別由彡苗空間實驗、木更、朋丁打造,飲品則由台南蜷尾家、京盛宇台灣茶聯名,推出漂浮氣泡雪糕飲,並採用在地食材,別出心裁的飲食色澤造型都與空間一樣十分雅緻,深受歡迎。吳庭安強調,POOL一詞除了有水坑、池塘的含義,還有共同合作、集思廣益的意思。



The POOL 最新推出的消暑飲品:荔枝漂浮氣泡雪糕(圖/春室)



木更人氣小戚風 The POOL 限定版,以白色池塘為意象。(圖/春室)

此次,The POOL 最新展覽「玻形」(When Glass is Formed)與台北藝文空間朋丁合作,呈現四組藝術家創作,分別為:25 Nano、劉軒慈、珠寶設計團隊Vein Studio、香港設計師梁康勤,展出從一樓的25 Nano泡泡燈開始,到三樓展間依序對應口吹玻璃、原形碎玻璃加工、模製玻璃、以及燒融工法,從春池工廠取得玻璃材料,呼應再製和回收過程中不同階段的各式型態,由設計師楊水源規劃。

其中,甫獲2020新一代產學合作金賞的25 Nano團隊,展示一款生長、消逝與重生循環的情境七彩泡泡燈,更獲2020 義大利 A‘ design Award 銀獎,團隊表示,25奈米的厚度是泡泡薄膜破滅的臨界點,透過交錯光影突顯脆弱與堅硬、短暫與恆定的強烈對比,泡泡在玻璃燈罩下,展現它稍縱即逝的一生,呼應不斷循環再製的玻璃特性。

劉軒慈作品<Still - you don't need to be anyone else,你不必是>徹底去除功能性,回歸玻璃高溫時看似一攤水的狀態,探討每個人生階段面對的迷惘及自我探索過程,藝術家抽離一切還原自身原始狀態,放棄當個有用的人「攤」在那給你看,如此的率真及坦承,<Still>系列願大家掙脫枷鎖,擁有選擇的自由,並成為不成為任何的任何。

「玻形」展出為期三個月將於9月30日結束,後續春池也將於10月台灣設計展,2021台灣燈會亮相。詳情請前往春池計畫及春室查詢。



The POOL (圖/春室)



泡泡燈(圖/25 Nano)



劉軒慈作品<Still - you don't need to be anyone else,你不必是>(圖/春室)