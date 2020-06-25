端午車潮提前湧現　國5塞爆整夜

端午4天連假25日即將展開，高速公路局觀察，北部路 段24日下午開始就塞車，傍晚後更嚴重，晚間長長車龍 在道路上延伸。 中央社記者張... 端午4天連假25日即將展開，高速公路局觀察，北部路 段24日下午開始就塞車，傍晚後更嚴重，晚間長長車龍 在道路上延伸。 中央社記者張皓安攝 109年6月25日 (來源 中央社)

端午連假首日，國道從24日就開始出現壅塞情形，其中國道5號塞爆一整夜，到25日上午八點為止南下南港到坪林路段仍車多壅塞，高公局預估最快晚上6時才會紓解。

今天是端午連假首日，根據交通部高速公路局預估，國道交通量為110-130百萬車公里，為年平均平日（87百萬車公里）1.4倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。

高公局表示，國5昨晚塞爆一整夜，南下往宜蘭方向整夜車流一直維持在每小時2000多的交通量，時速上南港到坪林路段一直只有20公里到40公里左右。

高公局表示，預估國5的車潮最快要到晚上6時才有可能紓解，但也有可能會到晚上8時到晚上9時，車流量才會紓解，呼籲民眾要往宜蘭方向改搭大眾交通運輸，才不會遇到塞車之苦。

高公局也坦言，昨晚國5塞爆一整夜「超乎預期」，今天晚上是否會重演實在很難預估。

西部國道部分，高公局說，一早6時左右，部分北部國道路段就已經出現車潮，包含國1楊梅到新竹，國3中和到關西等都有出現車潮，時速都在40公里以下，甚至部分路段不到20公里。

高公局表示，這部分在預期範圍之內，預計下午4時後，才會逐漸紓解。

高公局也表示，預計今天國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等6路段，都是較壅塞路段，提醒民眾可以在下午時段出發。

今天的疏導措施包含早上7時到12時國1國3國5南向高乘載管制、全日封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時到早上5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。