印媒掌握衛星圖像 中國在拉達克建立新陣地

印媒引述消息人士依據衛星圖像和數據分析指出，中國解放軍從5月底以來在拉達克地區從事軍事活動，試圖在當地建立新的陣地與防線。

今日印度（India Today）今天引述沒有具名的消息人士說，從衛星圖像和數據顯示，中國解放軍從5月底以來開始在拉達克陶貝奧迪（Daulat Beg Oldi）以東展開軍事活動，6月起在中印實際控制線（LAC）附近的中國軍營一帶發現了新的營地和車輛。

消息人士指出，拉達克附近有爭議的中國軍營是在2016年之前設立，但從衛星圖片分析發現，這個地區在6月開始出現新的營地和車輛軌跡。

新德里電視台（NDTV）報導，衛星圖像顯示，在拉達克加萬谷（Galwan Valley）中印實際控制線兩側，都出現中國部隊沿著控制線上岩壁新建軍事掩體和住所，這些都是先前沒有的建築。

印度指控，這些掩體和建築是中印部隊15日在加萬谷第14巡邏點爆發暴力對峙的主要原因，這場衝突導致印度部隊20人死亡，中國40多人死傷。但中國軍方指控，衝突是因印度部隊人員越過實際控制線挑釁所致，且未公布傷亡人數。

從印度陸軍總測量師職位退休的退役少將潘迪（Ramesh Padhi）告訴新德里電視台，根據衛星圖像顯示，中國解放軍在加萬谷第14巡邏點有明顯「入侵」跡象，並在中印實際控制線修築防禦陣地，重型車輛運動的痕跡明顯，顯示他們意圖長駐當地。

不過，發現中國在拉達克陶貝奧迪和德普桑（Depsang）等地採取軍事活動後，印度軍方5月下旬也在中印部隊2013年發生對峙的德普桑等地進行軍事活動。

同時，印度已完成一條長達6公里，從拉達克達布克（Darbuk）經施約克（Shyok）到陶貝奧迪的快速道路，連接駐紮陸軍第14軍團的列城（Lah），而雙方部隊最常發生摩擦的班公錯湖（Pangong Tso）與加萬谷，還有一座世界海拔最高、可降落C-130J運輸機的簡易機場，可在戰時快速進行軍事部署。

中印軍方22日在中印實際控制線中國一側的摩爾多（Moldo）邊境檢查站舉行中將級軍團指揮官會議，會中達成部隊撤離中印實際控制線「摩擦地帶」，中印邊界事務協調與協商工作機制小組今天舉行會議，討論雙方撤離部隊、降低局勢緊張的細節。

但中國是否願意拆除上述已構築好的陣地與防線，將考驗雙方能否解決從5月初迄今的邊境軍事對峙局勢。

印度外交部發表聲明說，中印邊界事務協調與協商工作機制小組第15次會議今天舉行，雙方討論邊境事態發展，特別是拉達克東部局勢。雙方代表團一致認為，按照雙方協定執行中印軍團指揮官6日會議達成從對峙點撤軍與降低對峙等級的共識，有助確保邊境和平與安寧，促進兩國更廣泛關係的發展。

印度外交部指出，雙方還同意繼續保持在外交與軍事層面的溝通，包括在中印邊界事務協調與協商工作機制架構下，和平解決現在局勢