國泰飯店觀光事業 夏季餐飲線上旅展6/22開跑

迎接即到來的暑假與解禁後的三五好友紓壓小聚，國泰飯店觀光事業旗下HOTEL COZZI和逸飯店(台北民生館/台北忠孝館/台南西門館/高雄中山館)和MADISON TAIPEI慕軒飯店兩大品牌全台共5館，特別推出夏季餐飲線上旅展，餐券最低只要188元，2020/6/22至2020/7/19開放線上訂購，在家輕鬆搶優惠，用超值美食振興夏日味蕾!

慕軒精緻主餐和週末百匯彈性自由選

坐落台北黃金區位、擁有樹海景致的慕軒飯店，推出三款熱賣餐券，第一款GUSTOSO義大利餐廳「午晚餐通用餐券」580元，可選擇指定午間套餐搭配風味自助吧料理吃到飽，或價值1680元的晚間經典義式套餐，兩個時段自由選超彈性；第二款「平假日晚餐券」980元，適用於GUSTOSO義大利餐廳的經典套餐和URBAN331威士忌酒吧的週末夜未眠百匯+精選酒款暢飲，無論安排家人用餐或揪好友下班小酌都適合；第三款則是姊妹淘們最愛的「平假日雙人下午茶券」680元，每人不到350元，即可享用精緻雙層下午茶點。

300元立刻享有Cozzi THE Roof超值美饌佐高空美景

位於高雄市中心捷運三多商圈站出口旁，擁有獨家30樓高空美景的和逸飯店．高雄中山館Cozzi THE Roof餐廳，推出1,500元和2,000元的「午晚餐通用餐券組」，每組5張餐券，憑餐券可用300元享用指定精選海陸主餐，搭配現場豐盛的輕食自助餐檯料理，非常超值! 餐券組不僅適合企業贈禮或福委會回饋員工，也可與親友合購使用，滿足不同用餐需求。

星級下午茶188元起一人獨享好友相揪都滿足

親子旅遊界指名度超高的和逸飯店．台南西門館Cozzi KITCHÉN餐廳，主打結合台南在地風味與當季食材的下午茶餐點，推出此次最優惠的188元下午茶券，包括田園生菜起士雞肉捲、主廚特製鬆餅杯、蜜糖香蕉巧克力、布朗尼佐香草冰淇淋等多款甜鹹餐點可擇一享用，無論口味與份量，都適合大小朋友一起品嘗。

鄰近台北行天宮與善導寺捷運站的和逸飯店．台北民生館與台北忠孝館，分別推出每人只要299元的星級「活力燻鮭魚三明治下午茶套餐」與「樂活午茶輕食套餐」餐券，可一人獨享，也能揪好友在明亮落地窗景旁感受都市中的片刻悠閒。

此外為感謝防疫以來辛苦的醫護人員，2020/10/31前憑線上旅展餐券至和逸飯店．台北民生館/台北忠孝館/台南西門館用餐，再享加碼飲品免費續杯! 把握夏日僅此一檔的超優惠星級美食 2020/6/22至7/19國泰飯店觀光事業夏季餐飲線上旅展 24小時開放訂購，輕鬆省荷包、振興你的味蕾!