台灣陽明交大合校案通過 預計110年2月1日掛牌

陽明大學與交通大學去年通過合校案，並將合併計畫書報教育部。交大今（24）日證實，教育部已完成審議，將報請行政院同意，預計民國110年2月1日掛牌。

交通大學校方今天告訴中央社記者，對於教育部完成合校案審議且將報行政院，校方感到非常高興，教育部今年2月開會審議，已原則同意陽明大學與交通大學合併計畫，2校也於4月將經校務會議通過的修正計畫書報教育部，教育部今天來函告知，已完成修正合併計畫書的審議，對於2校將合併目標日修正為110年2月1日也尊重。

交大校方指出，2校合併後學生達1萬7000人，教師達1400人，校地達139公頃，教育部認為合併後雙方學術互補、學術領域更多元，且合併後規模擴增，有助資源整合及提升學校競爭力，因此將報請行政院同意，校方也期待行政院盡早核定，以啟動新校長遴選。

2校合併過程所需的必要性搬遷相關費用、系統整合費用等合併基本設施補助（約新台幣4億元），將由教育部依實際進程在年度預算中逐年核列。

至於因應合併所需的陽明校區新建館舍「智慧健康大樓及動物中心」、「南校區整體公共設施與景觀工程」及「其他衍生費用」等經費（約26億元），教育部考量符合校務發展方向，並有助國內智慧醫療及生醫新創產業發展及人才培育，支持2校循公共建設預算辦理。

陽明大學與交通大學推動合校，2所學校於去年9月分別召開校務會議表決，並通過合併計畫書草案，合校後校名訂為國立陽明交通大學。