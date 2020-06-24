臺灣證券交易所：本週發行量加權股價指數漲幅約為0.96% 上市股票總市值達35.50兆元

根據臺灣證券交易所統計，2020年6月24日發行量加權股價指數收盤為11,660.67點，較上週(2020年6月19日)的11,549.86點上漲110.81點，漲幅約為0.96%，台灣50指數收盤為8,942.70點，較上週的8,837.49點上漲105.21點，漲幅約為1.19%，寶島股價指數收盤為13,419.46點，較上週的13,298.34點上漲121.12點，漲幅約為0.91%。產業別指數方面，漲幅以其他電子類指數上漲4.13%為最大，跌幅以紡織纖維類指數下跌3.01%為最大，未含金融類指數上漲100.98點，漲幅約為1.03%，未含電子類指數上漲51.57點，漲幅約為0.36%，未含金融電子類指數上漲34.31點，漲幅約為0.29%。

本週集中交易市場總成交金額為5,918.87億元，全體上市股票成交金額為5,548.08億元，股票成交量週轉率為1.25%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類1,673.75億元，占全體上市股票交易金額30.17%

第二名，電子零組件類887.17億元，占全體上市股票交易金額15.99%

第三名，光電類585.50億元，占全體上市股票交易金額10.55%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，生技醫療類12.48%

第二名，資訊服務類4.35%

第三名，電子零組件類4.09%

累計今年年初開盤迄今共114個交易日，集中市場總成交金額為19兆8,226.90億元，市場日平均成交金額為1,738.83億元，股票成交量週轉率為47.52%，股票日平均成交量週轉率為0.42%。

2020年6月24日全體上市公司市場總值為新台幣35兆5,012.24億元，較上週(2020年6月19日)市值35兆1,678.59億元增加3,333.65億元，增幅約為0.95﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)