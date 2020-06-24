台灣美國日本澳洲　共同舉行武漢肺炎第二場線上論壇

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）台灣、美國、日本，以及澳洲今（24）日針對新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的防疫共同舉辦線上工作坊，深入討論如何在有限度地開放下嚴密防範全球第二波疫情擴散。

今日的「新型冠狀病毒疫情：防範第二波疫情」為全球合作暨訓練架構（Global Cooperation Training Framework）的第23場活動，由台灣外交部及衛生福利部疾病管制署、美國在台協會（American Institute in Taiwan）、日本台灣交流協會，以及澳洲辦事處（Australian Office Taipei）共同舉辦。

外交部長吳釗燮、衛福部長陳時中、美國在台協會處長酈英傑（Brent Christensen）、日台交流協會代表泉裕泰（Hiroyasu Izumi），以及澳洲駐台副代表莫蘇善（Susan Moore）都連線出席本次活動並在開幕及閉幕時致詞。

根據外交部，吳釗燮致詞表示，武漢肺炎疫情印證疾病無國界，雖然台灣採取超前有效的部署，以致疫情對人民的生活影響有限，然而在各國逐步放寬管制並重振經濟之際，各方均關切如何避免引發新一波疫情，而此問題必須全球共商對策。

根據美國在台協會，酈英傑致詞時則表示，今日的工作坊是全球合作暨訓練架構今年第二場線上論壇，也是第七場聚焦公衛議題的工作坊，顯示台灣在公衛領域所具備的專業知識與能力，「大家都看到台灣模式在防疫方面表現亮眼，我希望我們都能持續從台灣的經驗中多多學習。」

酈英傑接著指出，此次疫情的大爆發很清楚凸顯出，全球性的衛生組織如果不將所有利益相關方皆納入其中—尤其是像台灣這樣具備專才又願意慷慨馳援的夥伴—這樣的組織是難以成功的，「我希望大家能和我們一樣，大力支持台灣為解決全球問題做出貢獻，不論是透過類似今天的交流活動、或是台灣慷慨的國際捐助，或是藉由讓台灣在國際組織中有更多的參與來達成。」

外交部表示，這次活動除台灣、美國、日本及澳洲與會代表外，計有來自印太地區16國、超過70位公衛領域的官員及學者專家線上參與，我方並由疾管署署長周志浩與台灣大學副校長張上淳共同主持。