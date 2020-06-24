新北畢業季 府中15「世代青年」影展探索青年自我實現

傾聽青年心聲，協助自我實現， 新北市政府近期積極針對青年就業、 志願服務等多項目進行輔導推廣。府中15也在七月以「世代青年」 影展共襄盛舉，選映以青年自我實現為主題之電影，如臺灣電影《 聖人大盜》、紀錄片《狂飆一夢》等等，歡迎民眾踴躍觀影。

入圍去年金馬獎最佳新導演的臺灣商戰電影《聖人大盜》， 由青年導演徐嘉凱執導，電影幕前幕後都是精彩的青年故事， 其選擇「區塊鏈」為題材，以世代正義為號召， 命題大談社會階級與財富分配問題。 同樣是撼動社會的青年企業家故事，甫於近期被昆汀塔倫提諾封為「 2010年代最佳電影」的《社群網戰》， 則將臉書創辦人馬克祖克伯創業故事搬上大銀幕， 也讓觀眾見證改變時代脈動的青年故事。

紀錄片《狂飆一夢》與《少年＊小趙》 則個別紀錄兩岸青年政治的不同發展；《狂飆一夢》寫下臺灣八〇 年代民主運動狂飆熱潮，兩位青年投入民主改革的基層參與， 四十年過後，臺灣改變了多少？他們自己又改變了多少？ 都待影像紀錄為我們娓娓道來。《少年＊小趙》 則貼身紀錄一位中國大陸的山東青年的成長歷程， 他原是在街頭揮舞五星旗，放聲吶喊的愛國青年， 在經過高等教育的衝擊後， 開始對自我認同與理想的政治環境有更深刻之體悟。

本月另有「經典臺灣紀錄片」單元， 選映2013獲得台北電影節百萬首獎之臺灣紀錄片《築巢人》， 並於7月19日安排導演沈可尚出席映後座談。 票券已於6月20日啟售， 凡觀賞當月售票3場次就有機會參加由新旺． 集瓷提供的新北市璀璨夜景變色杯。詳情請洽府中15官方網站ht tp://web.fuzhong15.ntpc.gov. tw/films/ ，及臉書粉絲專頁。