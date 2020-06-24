新北畢業季 府中15「世代青年」影展探索青年自我實現

電影「聖人大盜」劇照(新北市文化局提供)
電影「聖人大盜」劇照(新北市文化局提供)
傾聽青年心聲，協助自我實現，新北市政府近期積極針對青年就業、志願服務等多項目進行輔導推廣。府中15也在七月以「世代青年」影展共襄盛舉，選映以青年自我實現為主題之電影，如臺灣電影《聖人大盜》、紀錄片《狂飆一夢》等等，歡迎民眾踴躍觀影。
入圍去年金馬獎最佳新導演的臺灣商戰電影《聖人大盜》，由青年導演徐嘉凱執導，電影幕前幕後都是精彩的青年故事，其選擇「區塊鏈」為題材，以世代正義為號召，命題大談社會階級與財富分配問題。同樣是撼動社會的青年企業家故事，甫於近期被昆汀塔倫提諾封為「2010年代最佳電影」的《社群網戰》，則將臉書創辦人馬克祖克伯創業故事搬上大銀幕，也讓觀眾見證改變時代脈動的青年故事。
紀錄片《狂飆一夢》與《少年＊小趙》則個別紀錄兩岸青年政治的不同發展；《狂飆一夢》寫下臺灣八〇年代民主運動狂飆熱潮，兩位青年投入民主改革的基層參與，四十年過後，臺灣改變了多少？他們自己又改變了多少？都待影像紀錄為我們娓娓道來。《少年＊小趙》則貼身紀錄一位中國大陸的山東青年的成長歷程，他原是在街頭揮舞五星旗，放聲吶喊的愛國青年，在經過高等教育的衝擊後，開始對自我認同與理想的政治環境有更深刻之體悟。
本月另有「經典臺灣紀錄片」單元，選映2013獲得台北電影節百萬首獎之臺灣紀錄片《築巢人》，並於7月19日安排導演沈可尚出席映後座談。票券已於6月20日啟售，凡觀賞當月售票3場次就有機會參加由新旺．集瓷提供的新北市璀璨夜景變色杯。詳情請洽府中15官方網站http://web.fuzhong15.ntpc.gov.tw/films/ ，及臉書粉絲專頁。