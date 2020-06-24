美國小馬聯盟全國青少棒賽 新北逆轉臺東5年奪3冠

新北市二重國中日前籌組代表隊參加109年美國小馬聯盟全國青少 棒錦標賽，在鍾兆晉校長領隊及邱耀宇等多位教練指導下， 從18個縣市代表隊伍中脫穎而出，奪下5年內的第3座冠軍獎盃， 投手謝誠威奪下最有價值球員獎項（MVP）， 教練獎也由邱耀宇總教練獲得。今(24) 日由侯友宜市長於市政會議親自表揚並頒贈獎勵金20萬元， 感謝二重國中辛苦籌組本市代表隊，上下團結一心、全力以赴， 在揮灑無數汗水後拿下珍貴的逆轉勝。

本屆美國小馬聯盟全國青少棒錦標賽， 新北市棒球代表隊一路過關斬將闖進冠軍賽， 今年再度上演新北市與臺東縣雙強爭霸戰， 由新北市二重國中對上臺東縣卑南國中。本次冠軍賽， 新北市後來居上，先在5局下將比數扳平， 接著在7局下靠著余紹洋揮出再見二壘打，助球隊以5： 4逆轉奪冠，5年內3度稱霸。 本賽事冠軍原可代表我國參加2020年美國小馬聯盟(PONY) 小馬級(13－14歲組)亞太區青少棒錦標賽， 可惜受到新冠肺炎疫情影響，美國小馬聯盟取消賽事， 今年無緣組隊出國。儘管如此，全體隊員仍奮力一戰， 獲得了勝利的果實。

本賽事奪冠的兩大亮點球員為獲得MVP的謝誠威以及擊出勝利打點 的余紹洋。賽後謝誠威不斷將「謙虛」、「低調」掛在嘴邊， 將這份個人獎項的榮譽分享給教練及所有隊友， 他期許未來的比賽能把自己場上的角色做到最好， 並將心理素質提到最高，繼續努力成長。 余紹洋在本賽事之前左後頸遭球襲擊， 教練們在賽前特別關心他的狀況，他非常堅定的告訴教練「我可以」 、「我要上場」，這份積極拚鬥的心，十分令人動容。 本次拿下冠軍使他更相信一件事：只要不放棄、堅持到最後一刻， 就有機會實現夢想。

新北市教育局表示，新北市全力推廣三級棒球運動， 近期除了青少棒在本賽事獲得佳績以外， 青棒方面穀保家商也於選拔2020年美國小馬聯盟(PONY) 帕馬級（17－18歲組） 亞太區青棒錦標賽的王貞治盃全國錦標賽中奪冠， 新北市基層棒球隊伍努力的成果可見一斑， 希望藉由這些優異表現帶動各級校園愛棒球的風氣， 同時期許更多新生代球員加入燃燒棒球魂的行列。