美國小馬聯盟全國青少棒賽 新北逆轉臺東5年奪3冠

照片來源：新北市政府教育局提供
照片來源：新北市政府教育局提供
新北市二重國中日前籌組代表隊參加109年美國小馬聯盟全國青少棒錦標賽，在鍾兆晉校長領隊及邱耀宇等多位教練指導下，從18個縣市代表隊伍中脫穎而出，奪下5年內的第3座冠軍獎盃，投手謝誠威奪下最有價值球員獎項（MVP），教練獎也由邱耀宇總教練獲得。今(24)日由侯友宜市長於市政會議親自表揚並頒贈獎勵金20萬元，感謝二重國中辛苦籌組本市代表隊，上下團結一心、全力以赴，在揮灑無數汗水後拿下珍貴的逆轉勝。
本屆美國小馬聯盟全國青少棒錦標賽，新北市棒球代表隊一路過關斬將闖進冠軍賽，今年再度上演新北市與臺東縣雙強爭霸戰，由新北市二重國中對上臺東縣卑南國中。本次冠軍賽，新北市後來居上，先在5局下將比數扳平，接著在7局下靠著余紹洋揮出再見二壘打，助球隊以5：4逆轉奪冠，5年內3度稱霸。本賽事冠軍原可代表我國參加2020年美國小馬聯盟(PONY)小馬級(13－14歲組)亞太區青少棒錦標賽，可惜受到新冠肺炎疫情影響，美國小馬聯盟取消賽事，今年無緣組隊出國。儘管如此，全體隊員仍奮力一戰，獲得了勝利的果實。
本賽事奪冠的兩大亮點球員為獲得MVP的謝誠威以及擊出勝利打點的余紹洋。賽後謝誠威不斷將「謙虛」、「低調」掛在嘴邊，將這份個人獎項的榮譽分享給教練及所有隊友，他期許未來的比賽能把自己場上的角色做到最好，並將心理素質提到最高，繼續努力成長。余紹洋在本賽事之前左後頸遭球襲擊，教練們在賽前特別關心他的狀況，他非常堅定的告訴教練「我可以」、「我要上場」，這份積極拚鬥的心，十分令人動容。本次拿下冠軍使他更相信一件事：只要不放棄、堅持到最後一刻，就有機會實現夢想。
新北市教育局表示，新北市全力推廣三級棒球運動，近期除了青少棒在本賽事獲得佳績以外，青棒方面穀保家商也於選拔2020年美國小馬聯盟(PONY)帕馬級（17－18歲組）亞太區青棒錦標賽的王貞治盃全國錦標賽中奪冠，新北市基層棒球隊伍努力的成果可見一斑，希望藉由這些優異表現帶動各級校園愛棒球的風氣，同時期許更多新生代球員加入燃燒棒球魂的行列。