端午肉粽配有機茶 新北茶青教你品茶香

端午將至，吃粽子最應景， 油香的肉粽搭配一壺健康有機茶，茶香回甘解油膩，堪稱絕配。 新北市政府辦理全國首屆有機茶評鑑，推出品質優良的有機比賽茶， 即日起，不用到各產地茶園，透過線上訂購表單(https:// pse.is/SFRFZ)，在家吃肉粽之際， 也能喝到全國首屆有機比賽茶，解膩兼顧健康，全臺限量1,500 斤，售完為止!

為擴大宣傳2020為臺灣有機茶元年，新北市政府、茶業改良場、 瑠公農業產銷基金會、 慈心有機農業發展基金會及新北市有機運銷合作社在今年特別合作舉 辦全國首屆有機茶評鑑， 分為條形包種茶與球形烏龍茶兩組進行分級評鑑。 新北市茶農除了在條形包種茶組內囊括各類獎項之外， 在球形烏龍茶組內也能見到他們的身影， 其中來自林口區青農周業斌就包辦了球形烏龍茶的金、 銀及銅蛙選三大獎項。67年次的周業斌， 自小在茶園長大跟著父親學種茶，求學期間也與農業緊密連結， 從桃園農工一路到中興農藝研究所畢業， 畢業後仍在農業相關產業服務，做過景觀園藝，賣過農藥、肥料， 因不忍年邁的父親辛勞，又不捨製茶技術失傳，103年毅然決定返 鄉從農。

周業斌因過去曾賣過農藥，發現臺灣農業過度仰賴農藥， 他常跟父親說茶園盡量不要施用農藥，因此家裡的茶園早在10年前 就開始不使用農藥或化學肥， 第一年茶菁產量因病蟲害的關係減少到原本的一半， 之後產量逐漸回穩，到第四年時產量已經超過原有的產量。現在2分 半的有機茶園，年產約500斤，生產球形烏龍茶及紅茶。 本次全國首屆有機茶評鑑，報名3點，各獲得金、銀及銅蛙選。 周業斌表示，烏龍茶透過輕焙火，能夠去除不好的味道， 提昇茶香味，適當的發酵與焙火，能夠使茶品帶有甜香。 本次評鑑透過不斷嘗試，找出最優質的茶來參加比賽， 很榮幸能獲得金、銀及銅蛙選三大獎項， 其中金蛙選茶湯充滿野薑花香氣，馥郁清爽，帶有梨子果香， 蔗糖甜感略帶鮮草香氣，口感滑順，甘甜平衡，端午搭配粽子吃， 能夠解油膩兼顧腸胃。

農業局長李玟表示，本年度有機茶評鑑從新北升級至全國， 廣邀全國有機茶農齊聚新北切磋，本市茶農獲得許多獎項， 讓新北市成為本次評鑑最大贏家， 同時也讓全臺各地的消費者知道新北有機茶的好。目前正值茶產季， 且端午節即將到來，在吃粽子時，不妨搭配一壺有機茶喝， 解油膩又能保胃腸舒暢。欲購買全國最優質的有機比賽茶，填寫有限 責任新北市有機運銷合作社訂購表單：https://pse. is/SFRFZ，或洽達彪茶園周業斌(0933- 865970)。