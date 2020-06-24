端午節應景吃粽，有人連吃幾天或是一次就兩三顆下肚， 結果造成胃食道逆流或體重超重，甚至面臨高血壓、 高血糖和高血脂的三高問題。新北市立土城醫院今天提醒， 最好選擇少油、少鹽、少糖、多纖維的粽子。此外， 粽子多由糯米製成，保存不良容易腐壞，因此還未食用的粽子， 應分裝低溫儲存，且儘快食用完畢;已蒸過冷卻後的粽子， 食用前則務必要再次加熱，以免引發腸胃不適， 但不宜重覆多次加熱。

為關心社區民眾健康，並慶祝端午節到來， 新北市立土城醫院今天舉辦「端午選三少、三高不來找」活動， 邀請營養師教導民眾如何建立「三少一多」的健康飲食習慣。現場並 設有衛教闖關活動，完成闖關的民眾可兌換限量冰心粽， 吸引許多社區民眾和看病民眾前來參加。

新北市立土城醫院胃腸肝膽科鄭浩材主任表示，曾收治一位年輕人， 端午節回老家過節，因為太想念阿嬤包的粽子，就多吃了幾顆， 結果腹脹消化不良，引起胃食道逆流，晚上睡覺時感覺「火燒心」， 痛到無法入睡。隔天來看診，經開立藥物治療後症狀緩解。

鄭浩材主任提醒民眾，健康吃粽不放縱，傳統粽子是由糯米加上高油 及高糖的內餡製成，容易造成油質攝取超標外，因糯米黏性較大， 使得胃排空速度會比一般食物慢。而糯米主要成分為支鏈澱粉， 分解成單醣的速度較快，也容易增加血糖上升的速度， 糖尿病患要特別注意。對於腸胃功能不佳或有腸胃疾病者， 應適量食用，最好搭配蔬果類，睡前兩小時不要食用粽子。

新北市立土城醫院邱怡文營養師表示，粽子食材只要稍作調整， 就可以吃得更健康均衡，例如內餡五花肉，可改用瘦肉、 海鮮或雞肉，蛋黃可改以地瓜或南瓜替代，熱量較低； 此外也可以香菇、竹筍、洋蔥、紅蘿蔔入餡，增加纖維素， 是較健康的選擇。

邱怡文營養師提醒，粽子沾醬過量會增加糖及鈉的攝取， 三高病人要特別注意，可試試食物原味會更健康。一餐至多吃一個粽 子，或是選擇份量較小、脂肪含量少的粽子，例如用綠豆做成內餡的 冰心粽，較能減輕身體負擔，還可搭配不含糖的茶飲去除油膩感。 若家中有老年人或兒童，最好切成小塊食用，以避免噎到。此外， 冷卻後的粽子，食用前務必要再次加熱， 還未食用的粽子應分裝低溫儲存，且儘快食用完畢。