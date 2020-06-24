賴涵婷7年社會救助生涯 最常去醫院和殯儀館 最難忘蘇迪勒風災烏來山區救援

新北市社會局救助科股長賴涵婷，負責社會救助業務， 7年任內，歷經八仙塵爆、蘇迪勒風災、新店氣爆、署北醫院火災、 新冠肺炎疫情、錢櫃火災等大小災難，曾在蘇迪勒風災時進駐烏來， 和阿兵哥負責接送救濟物資，在烏來區公所打地舖一周， 等同仁接回市府時，發現原本一個美女變成「披頭散髮」。 她因家庭因素，為了兼顧生病父親和稚子，不得已請調回台中， 社會局長張錦麗萬般不捨，在送別時數度哽咽。 賴涵婷今年33歲，政大研究所專門研究弱勢幼兒就學準備， 102年高考分發新北市社會局救助科。她表示， 因擔任市府EOC緊急應變中心社會局窗口， 因此經常半夜接獲通報，包含火災、風災、地震、氣爆等， 常常面臨是否要即時報告長官的判斷，因此如果有被「 半夜騷擾的電話」，希望長官同仁能諒解。 賴涵婷說，她工作除了辦公室外，最常去的大概就是醫院和殯儀館， 因為要準備慰問金陪同長官致贈關懷。在104年「 627八仙塵爆」那段時間，陪著朱市長、 侯副市長和李麗圳前局長和接任的張錦麗局長，南北奔波各大醫院， 慰問八仙傷友和家屬。 沒想到同年7月29日又發生蘇迪勒風災，烏來、 新店等山區受災嚴重，她和主任秘書吳淑芳被派往烏來山區協助， 白天和阿兵哥接送直升機空投的救援物資，夜晚就在公所打地舖， 缺水缺電，整整一周沒辦法好好洗澡，這是她工作期間最難忘的事。 賴涵婷表示，新北市是全國最大、人口最多，因此幾次重大災難， 即使不是發生在新北市，但因有受難者居住或戶籍在新北， 因此救助科都必須全力協助，像是復興航空墜落基隆河、 蝶戀花遊覽車大車禍、乃至錢櫃KTV火災等， 所幸在市府相關局處首長全力動員下，災難都能獲得妥善處理。 今年初以來，新冠肺炎疫情擴散， 賴涵婷又在救助科長石玉麗的帶領下，負責各項防疫工作和演習， 即使後來中央擴大急難紓困，29區公所負責前線民眾申請， 賴涵婷仍須負責向衛福部不斷要錢，前後共9次撥款， 才能因應民眾需求，迄今新北市已受理9萬多件，核定近9萬件， 核定率高達98.54％，發放金額10億4千多萬元。 張錦麗表示，賴涵婷的表現，不僅社會局同仁感受到了， 連消防局長黃德清都屢屢稱讚，她為了兼顧家庭，孝順父母， 社會局不得不放人，特別題贈了「涵蘊社福、婷立文教」 琉璃送她紀念，祝福她未來在國教署文教單位繼續發揮熱情和所長。