新北美術館「ARTGOGO童樂會」 週日板橋435藝文特區登場

照片來源：新北市文化局提供
照片來源：新北市文化局提供
新北市立美術館藝術行動巴士「ARTGOGO新北美術號」，自推出以來廣受民眾喜愛，已吸引近八千人參與體驗，為回饋民眾，6月28日將於板橋435藝文特區舉辦「ARTGOGO童樂會」，全程免費，歡迎民眾踴躍參加。
新北市政府文化局局長龔雅雯表示，新北市立美術館以「全民美術館」為宗旨，肩負關照新北市民需求及藝術多元發展的責任，以「友善平權」作為美術館與社會大眾開啟對話之訴求。美術館工程於去(108)年2月開工，預計111年竣工，秉持「軟體先行、在地築基」的理念，持續以「研究典藏」、「展示詮釋」及「教育推廣」三面向累積美術館專業，期待串聯新北市深厚的文化底蘊，逐步梳理在地藝術的發展脈絡。
新北市立美術館籌備處主任于玟表示，美術館籌備工作刻不容緩，不僅累積專業資源也持續展開與大眾的對話。退役公車變身改造的「ARTGOGO新北美術號」，以「一起蓋美術館！」為主題，主動走入社區，而6月28日下午舉辦的限定版活動「ARTGOGO童樂會」，除了再現多件知名前輩藝術家經典畫作，還有馬賽克拼圖、動手玩動物積木等遊戲體驗。另有多項好玩的戶外關卡，更推出限定加映「美術館開麥拉Action！」共創活動，民眾可選擇擔任藝術家、攝影師或動畫師，完成專屬的動畫短片。全程參與體驗活動者，還有機會獲得ARTGOGO肥皂紙與棉麻束口袋系列精緻套組，數量有限，送完為止!
今年唯一一場的「ARTGOGO童樂會」6月28日下午二時至六時在板橋435藝文特區登場，歡迎免費參加，更多活動訊息請上新北市立美術館官網：https://www.ntmoa.tw/查詢。