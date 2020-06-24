台灣「宏碁」跨界賣飲料　將從PC轉型為「生活風格」品牌

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）電腦品牌廠宏碁今天(24日) 宣布跨足飲料市場，內部已成立飲料部門，將從7月起推出自有品牌能量飲料及膠原蛋白飲，預計鋪貨到電商平台，藉此逐步將宏碁轉型為生活風格品牌。

宏碁董事長陳俊聖今天出席全球發表會媒體聯訪表示，根據內部市場調查，能量飲料的目標客群跟遊戲玩家一樣。現在年輕人眼睛越來越不好，因為3C產品看太久，因此宏碁能量飲料添加葉黃素。

陳俊聖說，能量飲料是宏碁旗下電競品牌Predator的延伸，內部討論時認為，既然決定做飲料，只做一個產品太單薄，決定再推出膠原蛋白飲，主打女性遊戲玩家。

陳俊聖強調，宏碁飲料產品籌備約半年時間，已取得相關認證，預計7月開始出貨，膠原蛋白飲會從台灣開始賣，能量飲料規劃在台灣和歐洲開賣。但他也坦言，飲料沒那麼容易做，需要概念驗證，「不是去做就會賺錢」，必須先進到市場再說；宏碁已經研究蠻久，還有第三個、第四個飲料產品在規劃中。

談到如何建立消費者對宏碁飲料的信心，陳俊聖表示，宏碁是個人電腦（PC）品牌，要轉型成生活風格（lifestyle）品牌的過程不是那麼容易，所以宏碁盡可能找PC相近的領域，旗下每一個子品牌包括電競系列Predator、創作者系列Concept D以及強固系列Enduro，都在談目標客群。

「PC已經是成熟產業，不能天天待在那裡，期待事情會變好，這才是未來型的公司。」陳俊聖說，40年前的PC是高科技產業，現在高科技產業講的是半導體，宏碁有什麼能量，就做什麼事情。雖然宏碁想去的地方很多，但是要跨得過去才行。

媒體關注宏碁非PC營收貢獻，陳俊聖回應，沒有訂立這樣的目標，但是每3年會在每屆董事會提出一個策略。他加入宏碁的前3年策略是用電競把公司品牌拉起來，第2個策略要建立多元事業引擎、建立上市公司艦隊，現在正在準備第3個公司策略，不能對外透露。

去年(2019年) 宏碁非PC貢獻營收15%，貢獻毛利17%至18%，相較於6年前(2013年) 非PC貢獻營收僅6%至7%，已大幅拉高。

陳俊聖表示，做飲料跟做PC不一樣，所以要成立新事業，讓他們有足夠的自主性，有足夠的空間和跑道來建立需要的樣貌。宏碁的目標是要做到那個領域的最好，而不是當作PC公司的附屬生意。